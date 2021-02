Dusan Tadic: ‘Wat moet ik dan zeggen? Dankjewel, ik ben een pussy?’

Zondag, 28 februari 2021 om 16:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:38

Dusan Tadic heeft gereageerd op zijn ruzie met Denzel Dumfries tijdens en na de slotfase van de topper tussen PSV en Ajax (1-1). De aanvaller bevestigt dat zijn boosheid te maken had met een poging van Dumfries om de strafschopstip onklaar te maken, voordat hij aanlegde voor een penalty in de tweede minuut van de blessuretijd.

Nadat Tadic zijn strafschop benutte met een hoog schoot door het midden van het doel, keerde hij zich direct om en liep hij richting Dumfries. De aanvoerders van beide ploegen vervolgden hun ruzie na het laatste fluitsignaal. "Ik krijg een penalty en leg de bal neer. Drie spelers komen daar en trappen het veld, om een gat in de grond te maken. Hij zegt tegen mij dat ik een pussy ben, dat ik geen leider ben en dat ik zou missen. Als je dan scoort, dan ga ik natuurlijk niet zeggen: ‘Dank je dat mij een pussy noemde’”, zegt Tadic tegen ESPN. “Dan zeg ik hetzelfde."

Wow... De beelden van hoe Dusan Tadic het Philips Stadion verlaat langs woedende PSV-fans. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 februari 2021

Dumfries zei na afloop dat Tadic een opmerking maakte over de moeder van de rechtsback. Dat bevestigt of ontkent Tadic niet. “Ik weet het niet. Hij zegt van alles tegen mij en ik van alles tegen hem. Maar hij zocht mij als eerste op. Dat ik een pussy ben, dat ik ga missen, dat ik geen leider ben ... Wat moet ik dan zeggen? ‘Dankjewel, ik ben een pussy?’ Ja... Het is niet mijn karakter om dan weg te lopen. Ik zou nooit als eerste naar hem toe gaan."

"Je kunt niet weglopen, want hij zei zoveel nare dingen tegen je. Dan zeg je natuurlijk iets terug. Hij wilde mind games spelen, maar daar heb ik meer ervaring mee dan hij. Ik ben daar beter in dan hij", verzekert de maker van de 1-1. "Maar zoals ik zeg: ik heb veel respect voor hem, want hij is een van de beste rechtsbacks van Nederland. Maar als hij zulke dingen tegen mij zegt, zeg ik het ook tegen hem."