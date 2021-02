Dumfries verklaart woede richting Tadic: ‘Je moet niet over mijn moeder praten’

Zondag, 28 februari 2021 om 16:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:40

Kort na de late gelijkmaker van Dusan Tadic tegen PSV (1-1) sloeg de vlam in de pan. Tadic provoceerde Dumfries, die de strafschop had veroorzaakt met een ongelukkige handsbal. Gelijk na het laatste fluitsignaal kregen Tadic en Dumfries het met elkaar aan de stok en de woedende vleugelverdediger van PSV moest zelfs worden tegengehouden. Dumfries was echter al weer snel kalm genoeg om uit te leggen waarom hij zo boos was in de richting van de scorende Tadic.

Pascal Kamperman legt kort na het laatste fluitsignaal de kwestie voor aan de zichtbaar gefrustreerde Dumfries: "Denzel we hebben je in tijden niet zó boos gezien. Waarom word je zó boos?", vraagt de verslaggever van ESPN aan de PSV-verdediger. Dumfries komt gelijk met een zeer duidelijk antwoord op de proppen. "Ik wil nu niet met de vinger gaan wijzen ofzo, maar je moet niet over mijn moeder gaan praten", verwijst hij naar een vermeende belediging van Dusan Tadic aan zijn adres. "Dat waardeer ik niet, dat moet je gewoon niet doen. Dat hoort niet op het voetbalveld thuis en ook niet ernaast. Ik weet wat hij (Tadic, red.) zegt en dat moet je niet doen. Als je mij uit wil schelden, prima, maar niet dat soort dingen zeggen."

"Dan gaat het over Tadic", vervolgt Kamperman, waarop Dumfries een duidelijk antwoord geeft: "Uiteraard." De rechtsback, die Tadic uit zijn concentratie wilde halen bij de strafschop door de strafschopstip te vernielen, was daarvoor al woedend op de aanvaller van Ajax. "Het begon daarvoor al. Ik kan veel hebben, maar je moet niet over mijn moeder praten. Duidelijk, simpel. Na die goal was dat moment." Analist Arnold Bruggink vraagt vervolgens of er ook frustratie is bij Dumfries over de Europese uitschakeling van donderdag en de late gelijkmaker van Ajax, waardoor de titelkansen van PSV opnieuw een deuk oplopen.

Wow... De beelden van hoe Dusan Tadic het Philips Stadion verlaat langs woedende PSV-fans. ??

"Natuurlijk is het frusterend, je denkt dat je de 2-0 maakt (afgekeurd wegens een handsbal, red.), dan denk je dat de wedstrijd gespeeld is. Ik dacht dat beide ploegen wel dachten dat het gespeeld was, maar wij bleven wel scherp. Uiteindelijk is het gewoon zonde, net zoals donderdag. Het is gewoon frustrerend dat het in de laatste minuut wéér fout gaat", aldus de teleurgestelde Dumfries, die overigens slechts een gele kaart kreeg voor zijn handsbal in het strafschopgebied van PSV.

Nadat Tadic kort daarna zijn strafschop benutte met een hoog schoot door het midden van het doel, keerde hij zich direct om en liep hij richting Dumfries. De aanvoerder van Ajax werd met name door Davy Klaassen tegengehouden, maar bleef schreeuwen richting de rechtsback van PSV. Arbiter Danny Makkelie riep Tadic bij zich voor een gesprek, waarin de aanvaller zich moest verantwoorden. Zijn woede-uitbarsting kwam hem niet op een gele kaart te staan.