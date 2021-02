Woede-uitbarsting bij Dusan Tadic: dit is wat er gebeurde

Zondag, 28 februari 2021 om 16:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:55

De topper tussen PSV en Ajax ontaardde zondagmiddag in een grote ruzie met hoofdrollen voor Denzel Dumfries en Dusan Tadic. Laatstgenoemde bepaalde in de slotfase de eindstand (1-1) uit een strafschop en kreeg het daarna aan de stok met de aanvoerder van PSV.

Nadat Tadic zijn strafschop benutte met een hoog schoot door het midden van het doel, keerde hij zich direct om en liep hij richting Dumfries. De aanvoerder van Ajax werd met name door Davy Klaassen tegengehouden, maar bleef schreeuwen richting de rechtsback van PSV. Arbiter Danny Makkelie riep Tadic bij zich voor een gesprek, waarin de aanvaller zich moest verantwoorden. Zijn woede-uitbarsting kwam hem niet op een gele kaart te staan.

Pascal Kamperman legde kort na het laatste fluitsignaal de kwestie voor aan de zichtbaar gefrustreerde Dumfries: "Denzel we hebben je in tijden niet zó boos gezien. Waarom word je zó boos?", vraagt de verslaggever van ESPN aan de PSV-verdediger. Dumfries kwam met een zeer duidelijk antwoord op de proppen. "Ik wil nu niet met de vinger gaan wijzen ofzo, maar je moet niet over mijn moeder gaan praten", verwees hij naar een vermeende belediging van Dusan Tadic aan zijn adres. "Dat waardeer ik niet, dat moet je gewoon niet doen. Dat hoort niet op het voetbalveld thuis en ook niet ernaast. Ik weet wat hij (Tadic, red.) zegt en dat moet je niet doen. Als je mij uit wil schelden, prima, maar niet dat soort dingen zeggen."

Het is niet volledig waarom Tadic woedend reageerde op Dumfries. Vlak voor het doelpunt was hij aan de zijlijn slachtoffer van een tackle van Jordan Teze, waarna laatstgenoemde tekeerging tegen Tadic. Uit andere beelden van ESPN bleek dat Dumfries met zijn schoen het veld rond de strafschopstip instabiel probeerde te maken, vlak voordat Tadic zou aanleggen. Kenneth Perez denkt dat de woede van de Serviër daardoor komt. "Dat heeft hij natuurlijk gezien en daardoor krijgen ze een woordenwisseling." Marciano Vink vult aan: "Het is niet voor het eerst dat een penaltystip bewerkt wordt, maar ik snap de hele boosheid daarna niet. Het lijkt wel moede om nóg meer."

Na het laatste fluitsignaal bleef het bijzonder onrustig. Antony rook onraad en trok Tadic weg voordat hij de confrontatie met PSV’ers kon opzoeken. Erik ten Hag kwam eveneens bij zijn aanvoerder staan. Dumfries wees zijn ploeggenoten naar binnen, maar bleek ook boos en moest door Armando Obispo tot bedaren worden gebracht. Na de ruzie ging Ten Hag nog kort in gesprek met Dumfries, terwijl Tadic praatte met trainer Roger Schmidt van PSV. “Het past bij een wedstrijd die zeker niet groots was qua niveau, maar wel barstensvol spanning zat”, concludeert commentator Mark van Rijswijk. Overigens had Dumfries de penalty veroorzaakt met een handsbal.

Afgelopen! Door de late penalty van Tadic eindigt dit spannende duel in 1-1!#psvaja #SuperZondag pic.twitter.com/36Eyu1omMk — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2021