Abraham goud waard voor FC Groningen op dramatische middag Velthuizen

Zondag, 28 februari 2021 om 16:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:15

Het was zondagmiddag een wedstrijd met twee gezichten in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De in de Eredivisie teruggekeerde Piet Velthuizen viel al na 22 minuten uit met een hamstringblessure, waardoor Fortuna Sittard noodgedwongen Alexei Koselev moest inbrengen. Aan de andere kant was er juist vreugde bij de thuisclub, want winteraanwinst Paulos Abraham tekende namelijk voor zijn eerste doelpunten in het shirt van FC Groningen. De Trots van het Noorden wist uiteindelijk met 1-0 te winnen van Fortuna.

Voor Velthuizen, die voor het eerst sinds 2014 speeltijd kreeg in de Eredivisie, ging het na ruim twintig minuten spelen in Groningen mis. De doelman greep naar zijn hamstrings en het werd al snel duidelijk dat een wissel onvermijdelijk was geworden. Fortuna had op dat moment al op een 0-1 voorsprong kunnen staan. Lisandro Semedo echter faalde in de derde minuut in kansrijke positie, tot opluchting van Groningen-doelman Sergio Padt. Daarna nam de thuisspelende formatie het initiatief, al leidde dat niet tot een voorsprong halverwege het treffen met de Limburgers, ondanks dat een voorzet over Velthuizen in het doel belandde. Arbiter Jannick van der Laan keurde de treffer echter af wegens buitenspel.

Paulos Abraham in extase na zijn eerste treffer namens FC Groningen.

Trainer Danny Buijs voerde in de rust een wissel door, met Abraham die de kort voor rust geblesseerd geraakte Jörgen Strand Larsen afloste in de voorhoede van Groningen. Een gouden greep van de oefenmeester, want Abraham brak vijf minuten na zijn entree de ban. De Zweedse aanvaller reageerde zeer alert op een fraaie steekbal van Tomas Suslov, waarna Koselev op beheerste wijze werd gepasseerd: 1-0. Na een uur spelen had Suslov zijn rol van aangever kunnen inruilen voor die van afmaker. Na goed voorbereidend werk van Alessio Da Cruz echter schoot de Slowaakse middenvelder hard naast het doel van Fortuna.

Het inbrengen van Abraham leek in minuut 80 nog meer waarde te krijgen. Abraham dacht de 2-0 te hebben gemaakt voor Groningen, maar op aanraden van de VAR keurde scheidsrechter Van der Laan het doelpunt van de Zweed af. Abraham stond namelijk in buitenspelpositie op het moment dat hij de bal in het doel van Fortuna werkte. De geannuleerde treffer had uiteindelijk geen gevolgen voor Groningen, dat de zesde plaats in de Eredivisie met de thuiszege extra glans geeft. Fortuna blijft door de nederlaag in het hoge noorden op plek negen steken.