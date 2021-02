Ajax komt met de schrik vrij door late strafschop tegen PSV

Zondag, 28 februari 2021 om 16:22 • Dominic Mostert

Ajax heeft zondag op de valreep een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen PSV. De koploper van de Eredivisie was bijna de volledige wedstrijd de mindere partij, maar stelde een punt veilig via een late penalty van Dusan Tadic: 1-1. Daardoor blijft het gat tussen beide ploegen zes punten; Ajax heeft nog een wedstrijd tegoed. Het doelpunt van PSV kwam voort uit een vrije trap van Eran Zahavi.

In de vijfde minuut ontstond voor het eerst een moment van opschudding. De opgestoomde Devyne Rensch verstuurde vanbinnen het strafschopgebied een lage voorzet, die vlak voor de doellijn werd verwerkt door Jordan Teze. In de paniek tikte de verdediger de bal tegen de eigen paal en dat was genoeg om het gevaar te beëindigen, zonder een corner weg te geven. Ajax zette PSV in de openingsfase onder druk, maar die periode overleefde de ploeg van Roger Schmidt. Daarna verschoof de balans en kwam het initiatief steeds meer bij PSV te liggen.

De ommezwaai resulteerde halverwege de eerste helft bijna in de 1-0. Jordan Teze verstuurde van achteruit langs de rechterflank een lange bal richting Denzel Dumfries en zag dat Daley Blind naliet de bal te onderscheppen. Daardoor kon Dumfries het zestienmetergebied bestormen. Hij sneed binnendoor langs Lisandro Martínez, werd nog even gehinderd door Jurriën Timber en stuitte van dichtbij op Maarten Stekelenburg. PSV creëerde niet veel kansen, maar was wel de bovenliggende partij.

Uiteindelijk bood een vrije trap uitkomst voor de thuisploeg. Eran Zahavi mocht aanleggen van net buiten het strafschopgebied, op een vergelijkbare positie als de plek waarvandaan hij donderdag scoorde tegen Olympiacos, en plaatste de bal met succes over de muur. Maarten Stekelenburg stond als aan de grond genageld: 1-0. Het was alweer het derde competitiedoelpunt van Zahavi tegen PSV dit seizoen; de laatste PSV’er die drie keer in hetzelfde seizoen scoorde tegen Ajax, was Jeremain Lens in 2012/13.

De tweede helft begon met een grote kans voor Ajax. Na een fraaie hakbal van Antony volgde vanaf de linkerflank een scherpe voorzet van Dusan Tadic, die resulteerde in een vrije kopkans voor Sébastien Haller van dichtbij. De inzet van de spits zeilde echter voorlangs. Bij Ajax kwamen David Neres en Mohammed Kudus tien minuten na de pauze binnen de lijnen voor Antony en Edson Álvarez. Tot grote offensieve dreiging van Ajax leidden die wissels echter niet. Integendeel: dertien minuten voor tijd leek Yorbe Vertessen er 2-0 van te maken na een rappe uitbraak.

Ryan Gravenberch raakte de bal kwijt, waarna Donyell Malen met Vertessen combineerde en laatstgenoemde in twee instanties trefzeker was. De videoarbitrage merkte echter op dat Vertessen de bal met de arm had getoucheerd, waardoor hij blijft wachten op zijn eerste goal in de Eredivisie. Daarna voorkwam Stekelenburg ternauwernood dat Philipp Max de wedstrijd besliste via een geplaatste vrije trap. In de laatste minuut ging het echter helemaal mis voor PSV. Danny Makkelie wees naar de strafschopstip toen Dumfries een schot van Davy Klaassen van dichtbij met de arm tegenhield. De aanvoerder kreeg een gele kaart; de daaropvolgende penalty werd door Tadic hoog door het midden binnengeschoten.