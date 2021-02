Opvallend moment: Devyne Rensch teleurgesteld aan begin tweede helft

Vlak voor het begin van de tweede helft tussen PSV en Ajax deed zich zondagmiddag een opmerkelijk moment voor. Trainer Erik ten Hag van Ajax had in de pauze besloten om rechtsback Devyne Rensch te vervangen door Perr Schuurs, maar die boodschap was ogenschijnlijk niet medegedeeld aan Rensch zelf. Hij kwam 'gewoon' in het shirt van Ajax het veld op voor de tweede helft en was teleurgesteld toen hij besefte dat hij eraf moest.

In de rust was op beelden van ESPN te zien dat Schuurs zich klaarmaakte voor een invalbeurt en instructies kreeg van assistent-trainer Michael Reiziger. Het was echter niet duidelijk wie hij zou vervangen. Alle Ajacieden stonden ogenschijnlijk op het veld, totdat Rensch begeleid door teammanager Jan Siemerink van het veld liep. De teleurstelling was van het gezicht van de verdediger af te lezen, toen duidelijk werd dat zijn wedstrijd erop zat.

“Huh? Rensch stapt nu pas van het veld af. Die heeft even niet meegekregen dat hij eruit wordt gehaald”, zei anaist Arnold Bruggink bij het zien van de beelden. “Toch maar weer aankleden dan”, concludeerde presentator Pascal Kamperman lachend. Ook commentator Mark van Rijswijk reageerde verbaasd. “Het is heel apart. Je kijkt altijd even of er nog nieuwe spelers op het veld staan, maar Ajax kwam gewoon met dezelfde elf het veld op."

"Toen kwam Schuurs er opeens als wisselspeler, terwijl Rensch al klaar stond om de tweede helft te spelen", vervolgde Van Rijswijk. "Toen stak hij het veld over en ging hij naar de kleedkamer. Niet zo heel vaak gezien. Een administratief foutje van Ajax zonder gevolgen, dit keer”, knipoogt Van Rijswijk, doelend op de blunder omtrent de inschrijving van Sébastien Haller voor de Europa League. PSV leidde in de rust met 1-0 in het eigen Philips Stadion.