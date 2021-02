Belangrijk nieuws over twee Feyenoorders én twee AZ'ers vlak voor aftrap

Zondag, 28 februari 2021 om 15:35 • Dominic Mostert

De opstellingen van AZ en Feyenoord voor de onderlinge wedstrijd van zondagmiddag zijn bekend. Bij de bezoekers uit Rotterdam staat Justin Bijlow onder de lat. De keeper speelde twee weken geleden tegen Willem II (5-0 zege), maar stond in de daaropvolgende drie officiële wedstrijden aan de kant met blessureleed.

Dick Advocaat gaf vrijdag tijdens de persconferentie aan dat Bijlow weer heeft meegetraind en geeft hem de voorkeur boven Nick Marsman. Verder verschilt de opstelling niet van die tegen FC Groningen (0-0) op woensdag. Wel behoort João Carlos Teixeira weer tot de wedstrijdselectie. De middenvelder zat op 13 december voor het laatst bij de selectie en liep daarna een kuitbeenbreuk op tijdens de training.

AZ heeft weer de beschikking over Calvin Stengs. De creatieveling, die op de nummer 10-positie lijkt te gaan spelen, ontbrak vorige week tegen VVV-Venlo (1-4 zege) vanwege een besmetting met het coronavirus. Door zijn terugkeer schuift Albert Gudmundsson op naar de voorhoede n verdwijnt Hakon Evjen uit de basis. Achterin keert Pantelis Hatzidiakos terug van een schorsing en neemt hij de plek van Timo Letschert in. Verder zit Jonas Svensson, die sinds 29 november door blessureleed niet meer bij de selectie zat, op de bank.

Feyenoord staat op de vijfde plek met 43 punten; AZ bevindt zich met 46 punten op de derde plaats. Met name voor Feyenoord is een overwinning van groot belang om het perspectief op directe plaatsing voor Europees voetbal zo groot mogelijk te houden. Feyenoord zou nummer vier Vitesse passeren bij een driepunter in Alkmaar.

Opstelling AZ: Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, Koopmeiners, Stengs; Gudmundsson, Boadu, Karlsson.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Linssen, Sinisterra