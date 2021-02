Dramatische aftocht Velthuizen in eerste Eredivisie-optreden sinds 2014

Zondag, 28 februari 2021 om 15:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:29

De rentree van Piet Velthuizen in de Eredivisie is van zeer korte duur geweest. De inmiddels 34-jarige doelman viel zondagmiddag in de uitwedstrijd van Fortuna Sittard tegen FC Groningen al na ruim twintig minuten spelen uit. Velthuizen kon vanwege een hamstringblessure niet verder en trainer Sjors Ultee besloot dan ook om hem na 22 minuten, en bij een 0-0 tussenstand, te vervangen door Alexei Koselev.

Velthuizen maakte tijdens zijn proefperiode in Sittard een goede indruk op Ultee en zijn technische staf en Fortuna schotelde de ervaren keeper afgelopen vrijdag dan ook een contract tot het einde van dit seizoen voor. Velthuizen, die al een tijdje zonder club zat, werd door de middenmoter gelijk tot eerste doelman gebombardeerd, omdat Yanick van Osch vanwege een blessure uit de roulatie is en Koselev op het punt staat om Fortuna te verlaten. Ultee kende zondag dan ook gelijk een basisplaats toe aan de voormalig sluitpost van onder meer Vitesse en AZ.

Het was tegen Groningen de eerste keer sinds 9 november 2014 dat Velthuizen speeltijd kreeg in de Eredivisie. Hij keepte destijds namens Vitesse in een wedstrijd tegen Feyenoord (0-0). Na ruim twintig minuten in het Hitachi Capital Mobility Stadion moest de zichtbaar teleurgestelde Velthuizen dus alweer de aftocht blazen. De medische staf van Fortuna gaat nu de ernst van de blessure van de doelman achterhalen.

Velthuizen maakte overigens geen al te beste indruk in de twintig minuten tegen Groningen. De Fortuna-doelman werd bij een voorzet gehinderd door de zon en zag de bal in zijn doel verdwijnen. Velthuizen had echter geluk dat de treffer van de thuisploeg werd geannuleerd wegens buitenspel van één van de aanvallers van Groningen.