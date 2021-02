Arsenal toont mede dankzij uitblinker Pépé veerkracht tegen Leicester City

Zondag, 28 februari 2021 om 14:57

Arsenal heeft zondagmiddag een fraaie overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta kwam op bezoek bij Leicester City al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 achterstand, die uiteindelijk ruimschoots werd goedgemaakt: 1-3. Door de nederlaag verzuimden the Foxes, die derde staan, de tweede plek tijdelijk over te nemen van Manchester United: de teams blijven in punten gelijk (49). Arsenal, dat 37 punten heeft, klimt voorlopig naar de negende plek op de ranglijst.

De meest opvallende afwezige aan de kant van Arsenal was Pierre-Emerick Aubameyang, die na zijn dubbelslag in de Europa League tegen Benfica (3-2 winst) rust kreeg van zijn trainer. Het was de ploeg van Brendan Rodgers die het meest voortvarend begon aan de ontmoeting, want nog voor het verstrijken van de zesde speelminuut werd de voorsprong gevonden. Leicester profiteerde van slordig balverlies op het middenveld van Granit Xhaka, waarna Youri Tielemans een vrije doortocht kreeg richting het vijandige zestienmetergebied. Door gebrek aan daadkracht in de Londense defensie kreeg de middenvelder de kans om van dichtbij uit te halen, en deed dat doeltreffend: 1-0.

Ruim vijf minuten na de tegentreffer dacht Arsenal al een buitenkansje te krijgen om op gelijke hoogte te komen, toen scheidsrechter Paul Tierney naar de stip wees. De overtreding van Tielemans op Nicolas Pépé werd door de videoscheidsrechter echter te licht bevonden, waardoor de beslissing van Tierney werd teruggedraaid: geen strafschop. De gelijkmaker werd enkele minuten voor rust overigens alsnog gevonden. Aan de rechterkant van het veld werd een vrije trap toegekend na een overtreding van Luke Thomas op Pépé, waarna Willian achter de bal mocht staan. De Braziliaan had een fraaie trap in huis en bediende David Luiz, die met een geplaatste kopbal doelman Kasper Schmeichel verschalkte: 1-1.

Het werd nog mooier voor Arsenal, want in de slotminuut van het eerste bedrijf kwam de ploeg zelfs op voorsprong. Wilfred Ndidi liet, door het maken van een onhandige handsbal na een schot van Pépé, Tierney geen andere keus dan de bal op de stip te leggen. Aanvoerder Alexandre Lacazette nam zijn verantwoordelijkheid, en de spits schoot vanaf elf meter de 1-2 overtuigend binnen. Pépé, die een uitstekende wedstrijd speelde en voor het grootste gevaar namens Arsenal zorgde, werd zeven minuten na rust zelf beloond voor de aanvalslust. Na een zelf opgezette aanval belandde het leer voor de voeten van de aanvaller, die van dichtbij koelbloedig kon intikken: 1-3. Vervolgens brak er een impasse aan die, mede door een gemiste kans van invaller Aubameyang, niet meer doorbroken werd.