Ihattaren keihard aangepakt bij ESPN: ‘Hij vergooit nu zijn carrière'

Zondag, 28 februari 2021 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:57

Marciano Vink velt voorafgaand aan de kraker tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion een hard oordeel over Mohamed Ihattaren. Volgens de oud-middenvelder, die beide topclubs diende als speler, moet de door trainer Roger Schmidt gepasseerde spelmaker serieus werk gaan maken van zijn houding, anders blijft in de optiek van Vink een toptransfer voorlopig uit. Schmidt benadrukt in aanloop naar het bezoek van Ajax nog maar eens dat hij zich vooral heeft gestoord aan de houding van Ihattaren in de afgelopen week.

"Hij moet gewoon héél snel volwassen gaan worden", geeft Vink in de studio van ESPN mee aan de pas negentienjarige Ihattaren, die dit seizoen al vaker in botsing is geweest met Schmidt. "En de mensen om hem heen moeten hem daarbij helpen. Dus dan heb ik het over Mino Raiola, misschien familieleden. Maar op deze manier vergooit hij alle geloofwaardigheid, maar ook zijn carrière. Ik bedoel: geen enkele topclub of een andere club uit het buitenland zal hem nu nog oppikken. Tenzij Mino weer zijn werk gaat doen. Maar je komt dan toch een beetje binnen als een enfant terrible", concludeert Vink in duidelijke bewoordingen.

"En waarom zou je met al die Twitter- en Instagram-posts je werkgever op één of andere manier boosmaken", verwijst Vink voorts naar onder meer een compliment van Ihattaren richting Ajacied Brian Brobbey na diens treffer in het Europa League-duel met Lille OSC (1-2). "Het is nergens voor nodig, ga gewoon voetballen en zorg dat je fit wordt. Want echt fit is hij tot op heden niet echt geweest. We zitten nu in februari, dat kan echt niet. En in mijn ogen is dit gewoon kinderlijk gedrag. Zorg ervoor dat je weer gaat voetballen, zodat de mensen weer kunnen genieten", zo besluit Vink zijn relaas over de bij PSV ontbrekende Ihattaren.

Roger Schmidt gaf een klein halfuur voor de aftrap van het duel met Ajax eveneens zijn mening over de kwestie-Ihattaren. "Ik ben niet tevreden over zijn houding van de afgelopen weken en op donderdag (rondom het duel met Olympiacos, red.) was er een duidelijk gebrek aan discipline, motivatie en teamspirit te zien bij hem", zo klonkt het bij ESPN. "Het was onmogelijk om hem in de selectie op te nemen vandaag. Het zijn interne zaken: ik wil er niet over spreken. Iedereen doet er alles aan om hem te supporten. Het ging een aantal weken erg goed met hem, maar nu heeft hij een stapje achteruit gedaan", legt Schmidt de afwezigheid van Ihattaren tegen Ajax uit.

Schmidt benadrukt tevens dat Ihattaren in de komende periode de gelegenheid krijgt om zichzelf te bewijzen tegenover de PSV-coach en zijn medespelers. "Hij moet het verdienen om voor ons te mogen spelen en nu krijgt hij de tijd om het weer te laten zien. Nu breken de ‘gewone’ weken weer aan met veel trainingen, en hij heeft alle ruimte om te laten zien dat hij een plek verdient. Hij traint wel mee met de ploeg", aldus Schmidt, die afgelopen week dus opnieuw een aanvaring had met de jonge middenvelder van PSV.