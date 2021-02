Willem II profiteert optimaal van dramatische invalbeurt Jeffry Fortes

Zondag, 28 februari 2021 om 14:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:14

Willem II heeft de tweede overwinning geboekt sinds de komst van Zeljko Petrovic enkele weken geleden. De nummer zestien in de Eredivisie was zondagmiddag met 0-2 te sterk voor Sparta Rotterdam, dat bezig lijkt te zijn aan een vrije val. Halverwege de tweede helft van het tegenvallende duel op Het Kasteel opende Ché Nunnely de score namens Willem II en ruim tien minuten later glipte de wedstrijd definitief uit de handen van Sparta, toen Jeffry Fortes een strafschop veroorzaakte en met een rode kaart van het veld moest.

In de eerste helft in Rotterdam had Sparta nog een overwicht, zonder dat de ploeg van trainer Henk Fraser echt grote kansen wist af te dwingen. Willem II loerde op de counter en via Mike Trésor Ndayishimiye kwamen de bezoekers uit Tilburg na circa een halfuur spelen bijna op voorsprong. Vangelis Pavlidis bediende de aanvaller op maat, maar Trésor zag zijn inzet net naast het doel van Sparta verdwijnen. Voor rust lukte het beide ploegen echter niet om een doorbraak te forceren, waardoor de 0-0 stand bij rust niet meer dan logisch was.

Na 67 minuten spelen op Het Kasteel wist Willem II eindelijk de ban te breken. Na een goede actie op de flank van Pol Llonch kwam de bal bij Trésor terecht. De linksbenige buitenspeler legde de bal vervolgens op het hoofd van Nunnely, die Fortes aftroefde in de lucht en de 0-1 liet aan tekenen, tot vreugde van alles en iedereen bij de Tricolores. In de 78ste minuut ging het helemaal mis voor het povere Sparta, toen Fortes een niet al te zware overtreding beging op Kwasi Okyere Wriedt, dicht bij het doel van de thuisclub.

Arbiter Kevin Blom ging naar de zijkant om de situatie nog eens goed te bekijken op het videoscherm en op aanraden van de VAR trok de scheidsrechter een rode kaart voor Fortes, die dus een dramatische invalbeurt kende. Trésor ging achter de bal staan en de vleugelaanvaller wist de strafschop vervolgens feilloos te benutten: 0-2. Maduka Okoye voorkwam kort voor het laatste fluitsignaal met een goede redding dat Wriedt de 0-3 voor Willem II kon aantekenen. De ploeg van Petrovic pakt belangrijke punten in de strijd tegen degradatie, want de zeventiende plaats is door de zege overgedaan aan ADO Den Haag. Sparta echter moet als nummer dertien steeds meer over zijn schouder gaan kijken.