‘Wijnaldum heeft me het meest verbaasd, maar Afellay was veruit de beste’

Zondag, 28 februari 2021 om 12:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:48

Ola Toivonen speelde tussen 2009 en 2014 voor PSV en in de beginperiode in Eindhoven was de Zweedse aanvaller erg onder de indruk van Ibrahim Afellay. Toivonen, tegenwoordig in eigen land actief voor Malmö FF, durft zelfs te stellen dat de vorig jaar afgezwaaide middenvelder de beste speler is die hij ooit van dichtbij heeft mogen meemaken. Beide spelers werkten uiteindelijk anderhalf jaar samen bij PSV, want Afellay dwong in januari 2011 een droomtransfer af richting Barcelona.

"Gini (Wijnaldum, red.) heeft me misschien wel het meest verbaasd dat hij het nu zo goed doet in Liverpool", verklaart Toivonen in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Maar Ibi (Afellay, red.) is voor mij absoluut de beste met wie ik in mijn tijd bij PSV heb gespeeld." De voormalig PSV'er keek vooral op het trainingsveld regelmatig zijn ogen uit. "Hij was iedere keer de ster van de training en werkte altijd extra voor zichzelf. Helaas heeft die knieoperatie in Barcelona verkeerd voor hem uitgepakt. Hij was veruit de beste."

Toivonen zelf liet in zijn eerste jaar bij PSV ook een goede indruk achter en de boomlange spits eindigde het seizoen 2009/10 met dertien doelpunten. Mede hierdoor werd hij in 2010 genoemd als aanwinst van Liverpool, al kwam een transfer naar the Reds nooit van de grond. "Ik was op dat moment heel erg blij bij PSV", zo brengt Toivonen in herinnering. "We hadden een sterk team, Ibi was geweldig, net als Balázs Dzsudzsák op links. Misschien heb ik spijt dat ik toen niet iets meer van me heb laten horen bij de club of vraagtekens heb gezet bij hun beslissing", verwijst de Zweed naar de keuze van PSV om hem niet al na één seizoen te laten vertrekken.

Gaandeweg zijn periode in Nederland kreeg Toivonen steeds meer kritiek, vooral door zijn vaak provocerende manier van spelen. "Mijn teamgenoten zijn vaak blij dat ze mét me spelen", reageert de inmiddels 34-jarige Toivonen met een kwinkslag. "Als mijn tegenstander me niet mag, doet dat me niks. Ik mocht Mark van Bommel ook niet als ik tegen hem voetbalde, maar ik hield ervan om met hem samen te spelen. Voor Zlatan Ibrahimovic geldt eigenlijk hetzelfde", aldus de routinier, die tegenwoordig over meer zelfbeheersing beschikt op het veld. "Ik ben wel wat volwassener geworden door de jaren heen. Maar op het veld wil ik nog steeds altijd winnen, wat daar ook tegenover staat."