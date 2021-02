De Boer: ‘Hier heeft Advocaat gelijk in, het slaat helemaal nergens op’

Zondag, 28 februari 2021 om 12:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:05

Ronald de Boer vindt de kritiek waarmee Dick Advocaat afgelopen vrijdag werd geconfronteerd onterecht. Feyenoord haalde in de laatste 18 competitieduels 25 punten, terwijl diens voorganger Jaap Stam, die overigens slechts enkele maanden aan de club verbonden was, in zijn gehele periode in De Kuip in totaal 27 punten haalde. Advocaat gaf vrijdag op zijn perspraatje al duidelijk aan dat hij de vergelijking met Stam behoorlijk zinloos vond en de ervaren coach krijgt bijval van onder meer De Boer in Goedemorgen Eredivisie.

"Ik vind het een vreemde conclusie om te trekken. Achttien wedstrijden is die trainer beter dan die trainer. Hoe je op dat idee komt, is voor mij een raadsel”, zo kreeg een verslaggever van De Telegraaf in duidelijke bewoordingen te horen tijdens de persbijeenkomst. “Moet je horen, ik begin niet op de vijftiende plaats en ik eindig niet op de veertiende of vijftiende plaats. Dat is het enige wat ik daarop wil zeggen", zei Advocaat op felle toon voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen AZ van zondagmiddag.

"Hier heeft hij helemaal gelijk in, het slaat helemaal nergens op", zo reageert De Boer zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Je kan altijd dingen zoeken. Zoals Advocaat ook zegt, over de laatste tien wedstrijden was het niet zo geweldig, maar als je alles bij elkaar neemt, dan was het toch eigenlijk niet zo slecht. Als je alleen maar de negatieve dingen er even uitlicht, ja, Of halverwege, die periode was het minder. Tja," Hans Kraay junior vindt ook dat de kritiek op Advocaat vanwege de wisselvalligheid van Feyenoord zeer overdreven is.

"Zo is het", neemt de analist annex verslaggever het gesprek over. "We hoeven niet alleen die ongeslagen reeks van 26 wedstrijden te laten zien, maar we hoeven nou ook niet met een vergrootglas hier naar te kijken. Dick Advocaat is gewoon als opvolger van Jaap Stam een uitstekende keuze voor Feyenoord gebleken. En die maakt het seizoen af en die gaat vanmiddag (zondagmiddag, red.) tegen AZ spelen. Tegen AZ thuis (1-3 nederlaag, red.), dat was net na die uitwedstrijd bij Ajax (1-0 nederlaag, red.), waarin ze de hele tweede helft hebben aangevallen en hoog druk hebben gezet. Ze zijn toen in een soort tweespalt geraakt, zo van 'Oh, dat kunnen wij ook, hoog druk zetten en goed voetballen'. Toen hebben ze met Eric Botteghin en Marco Senesi heel veel ruimte weggegeven, want die zijn niet goed met ruimte achter zich. Maar Advocaat doet vandaag gewoon weer wat Advocaat altijd doet."

De Boer komt gelijk met een kritiekpunt richting Advocaat en Feyenoord. "Het is wel een beetje schrijnend, dat is gebeurd tegen sc Heerenveen (4-3 bekernederlaag, red.) en zeker ook tegen AZ. Dat die ploegen een plannetje hebben bedacht. Bijvoorbeeld een buitenspeler als middenvelder gebruiken, en daar wordt helemaal niet op geanticipeerd. We hebben dat met Joey Veerman gezien, met Calvin Stengs en Albert Gudmundsson ook. Ik hoop nu toch wel dat ze dat een keer hebben geanalyseerd met video's, zo van: 'Als dit gebeurt, dan gaan we zo spelen'. Dat verwacht ik toch wel een keer van Feyenoord."