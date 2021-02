De Boer geconfronteerd met 6.500 doden in Qatar: ‘Ligt iets genuanceerder’

Zondag, 28 februari 2021

Ronald de Boer blijft ondanks de forse kritiek geloven in het nut van een WK in Qatar. De ambassadeur van het WK-bid van het Arabische land, die aan het einde van zijn loopbaan korte tijd actief was in Qatar, gelooft er heilig in dat een eindronde aldaar enorm kan bijdragen aan de ontwikkeling van onder meer arbeiders. Johan Derksen zei vrijdag in Veronica Inside nog dat Oranje het WK in Qatar zou moeten boycotten, terwijl Valentijn Driessen in De Telegraaf schreef dat er een statement gemaakt moest worden door bijvoorbeeld op een shirt te verwijzen naar het aantal overleden arbeidsmigranten.

"Ronald, er is deze week een hoop te doen geweest over het WK in Qatar (in 2022, red.)", snijdt presentator Milan van Dongen zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie het gevoelige onderwerp aan. "Een artikel in The Guardian over de doden die in de afgelopen tien jaar zijn gevallen, dat waren er 6.500. Nu heeft dat niet allemaal te maken met de bouw van de WK-stadions", zo benadrukt hij. "Het ligt iets genuanceerder", reageert De Boer gelijk. Van Dongen gaat gelijk verder met zijn betoog. "Dat zijn alle doden bij elkaar opgeteld, er spelen ook andere factoren mee uiteraard."

"We doen nu net alsof alle werknemers die daar komen arbeiders zijn die voor de stadions komen", vervolgt De Boer zijn uitleg. "Er zijn ook doktoren, artsen, ICT. Maar dan nog, elke dood is er één teveel, laat dat duidelijk zijn", zo benadrukt de voormalig middenvelder. "Ik heb wat mensen gebeld (in Qatar, red.), die zijn ook geschrokken. Die zeggen net als jou: 'De arbeiders die werken aan het WK, daar is wel een significant verschil aanwezig." Van Dongen komt gelijk met cijfers op de proppen: 'Er zijn 3.700 doden bij het letterlijk bouwen van de WK-stadions."

"Maar dat maakt niet uit, elke dode is teveel", herhaalt De Boer nog maar eens. "Alleen, we kunnen natuurlijk onze ogen sluiten, of niet sluiten, maar van alles maar roepen. Ik denk dat juist door het voetbal zijn er daar dingen veranderd. Ik denk dat sport juist een katalysator is voor verandering. En zeker voor de arbeiders daar in Qatar, want tien, twintig jaar geleden was dat niet van een hoog niveau. Het was vroeger zo als ik jou wilde halen als arbeider, dan zat er iemand tussen, dan moest je die tussenpersoon je eerste drie, vier maanden salaris geven. Dat is ook allemaal verboden. Dan is er op medisch gebied, met huisvesting en financieel veel veranderd, er is minimum loon ingevoerd."

"Er zijn dus allemaal verbeteringen", blijft De Boer overwegend optimistisch gestemd over het WK in Qatar. "Er zijn nog zat redenen om te klagen, wat verbeterd kan worden, Maar ik denk zeker door het WK, dat er duidelijk een steigende lijn is. Het is een soort katalysator voor verbetering en verandering. Je kan vanuit Nederland vanuit een gouden torentje, vanachter een desk of vanuit je luie stoel wat roepen, maar daardoor gaan die arbeiders niet weg, in goede of slechte tijden", aldus De Boer, die de situatie van de arbeiders in Qatar nog maar eens voor het voetlicht werpt.

"Zij zitten onder een ongelooflijk vergrootglas, en dat weten zij ook. Ik ken wat mensen daar, en die zeggen ook: 'Wij zijn bereid om veranderingen door te voeren'. Maar dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Het gaat al ongelooflijk snel daar, dus die bereidheid is daar. Wij willen dat die mensen daar niet werken, maar die mensen komen uit landen en gebieden waar geen werk is. In die landen zijn de omstandigheden vaak nog vele malen slechter. Dan kunnen wij wel roepen: 'Je moet daar niet gaan werken'. Maar daar schieten ze niks mee op. Want zij moeten werken voor de familie", geeft de analist nog maar eens duidelijk aan.

"Het is ook een heel andere mentaliteit, hoe ze daar komen te werken.dan hoe wij dat bijvoorbeeld zouden doen", wijst De Boer op het verschil in mentaliteit tussen Qatar en bijvoorbeeld Nederland. "Zij werken echt voor familie, al het geld gaat terug naar hun land, direct. En ik denk dat we dat een beetje moeten inzien. En het voetbal zorgt juist voor die verandering. Als wij niet naar het WK gaan, stagneert juist de verandering, de verbetering voor de arbeiders. Medisch, huisvesting enzo, dat is allemaal verbeterd. Dat komt wél door het WK. Voor sommigen gaat het misschien te langzaam, maar er is verbetering. Dus ik denk dat we juist moeten kijken naar of die verbetering zich doorzet", zo besluit De Boer zijn uitleg.