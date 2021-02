Roger Schmidt laat Mohamed Ihattaren buiten selectie tegen Ajax

Zondag, 28 februari 2021 om 13:20 • Dominic Mostert

De opstelling van PSV voor de kraker tegen Ajax in Eindhoven is bekend. Roger Schmidt houdt Mohamed Ihattaren buiten de wedstrijdselectie na een onderlinge aanvaring op het trainingsveld. De opstelling verschilt niet van die tegen Olympiacos in de Europa League-wedstrijd van donderdag. De wedstrijd tussen de nummers twee en één van de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur.

De voorbereiding van PSV werd verstoord door de aanvaring tussen Schmidt en Ihattaren. De aanvallende middenvelder was fit genoeg om te spelen, maar was zaterdag niet in het hotel waarin PSV verblijft in aanloop naar de wedstrijd. Hij moest zaterdag voor zichzelf trainen. PSV moet het verder stellen zonder Ibrahim Sangaré. De middenvelder is normaal gesproken een vaste waarde in het elftal van Schmidt, maar ontbreekt vanwege een schorsing. Tegen Olympiacos was hij eveneens geschorst. Opnieuw neemt Olivier Boscagli zijn plek over.

PSV moet eigenlijk winnen om de titelstrijd voorlopig spannend te houden. Ajax heeft immers al een voorsprong van zes punten én heeft nog een duel tegoed. De Eindhovenaren zouden bij een nederlaag ook minder zeker op de tweede plaats kunnen staan, want AZ volgt op vier punten achterstand en treedt later op de zondag aan tegen Feyenoord.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Rosario, Boscagli; Thomas, Götze; Malen, Zahavi.