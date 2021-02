Grote meevaller voor Erik ten Hag vlak voor wedstrijd tegen PSV

Zondag, 28 februari 2021 om 12:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:18

De opstelling van Ajax voor de kraker tegen PSV in Eindhoven is bekend. Trainer Erik ten Hag ruimt een basisplek in voor Daley Blind, wiens inzetbaarheid twijfelachtig was. De wedstrijd tussen de nummers twee en één van de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion.

Voorafgaand aan het duel was al bekend dat Noussair Mazraoui niet inzetbaar zou zijn. De rechtsback ontbrak in de afgelopen drie officiële wedstrijden en is nog altijd niet fit, waardoor Devyne Rensch als rechtsback is opgesteld. Er stond bovendien een vraagteken achter de naam van Nicolás Tagliafico, die vorige week donderdag in de uitwedstrijd tegen Lille OSC geblesseerd raakte aan zijn heup én het coronavirus zou hebben opgelopen. De linksback behoort niet tot de wedstrijdselectie.

Ook de inzetbaarheid van Blind was twijfelachtig. Hij hield fysieke klachten over aan de returnwedstrijd tegen Lille van donderdag, waarin hij als linksback opereerde, maar is toch inzetbaar tegen PSV. Voorin maakt David Neres plaats voor Sébastien Haller, die niet speelgerechtigd is voor Europese wedstrijden. De negentienjarige middenelder Quinten Timber behoort voor het eerst sinds het vorige competitieduel met PSV (2-2 op 10 januari) tot de selectie.

Ajax kan in Eindhoven een grote stap zetten richting de landstitel. Bij een overwinning slaat de ploeg van Ten Hag een gat van negen punten met PSV. Ajax heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer twee. PSV moet eigenlijk winnen om de titelstrijd voorlopig spannend te houden. De Eindhovenaren zouden bij een nederlaag ook minder zeker op de tweede plaats kunnen staan, want AZ volgt op vier punten achterstand en treedt later op de zondag aan tegen Feyenoord.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.