Juventus dreigt naast hoofdprijzen te grijpen: ‘Komst van Ronaldo was een fout’

Zondag, 28 februari 2021 om 09:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:22

Cristiano Ronaldo maakte in de zomer van 2018 voor honderd miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. Een fors bedrag voor een 33-jarige voetballer, ook al staan de kwaliteiten van de Portugees uiteraard buiten kijf. Mét Ronaldo in de gelederen zou Juventus eindelijk serieus mee kunnen doen in de strijd om de Champions League, zo was de gedachtegang. Bijna drie jaar later wacht men in Turijn nog altijd op de eerste Champions League-trofee sinds 1995/96, toen Ajax in de finale na strafschoppen werd verslagen.

In een seizoen waarin Juventus naast de landstitel lijkt te grijpen, worden de vraagtekens over de samenwerking tussen Ronaldo en Juventus steeds groter. “Juventus trok Ronaldo aan om de Champions League te winnen, maar ze hebben het mét hem slechter gedaan”, concludeert oud-aanvaller Antonio Cassano. “Zonder Cristiano waren ze ook wel landskampioen geworden. Het was het verkeerde project. Zijn komst was een fout.”

Elk van de laatste negen landstitels in Italie ging naar Juventus, maar het is maar de vraag of de tiende op rij er ook gaat komen. Het team van Andrea Pirlo kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Hellas Verona en heeft nu zeven punten minder dan koploper Internazionale, dat sinds het treble-seizoen van 2009/10 niet meer de landstitel heeft gewonnen. AC Milan heeft als nummer twee drie punten meer.

“Cristiano zal altijd zijn doelpunten blijven maken. Hij weet als geen ander hoe dat moet. Hij gaat vanaf links naar binnen, legt de bal voor zijn rechter en schiet de bal erin. Zijn kopballen zijn uniek”, benadrukte Cassano. “Maar Pirlo wil dat Juventus het spel opbouwt, de tegenstander onder druk zet en de bal tussen de linies speelt. Dat betekent dat Ronaldo in dat opzicht geen grote bijdrage levert. Ik denk echt dat Ronaldo het hier slecht zal hebben gedaan, tenzij Juventus de Champions League wint.”

Ronaldo, inmiddels 36 jaar, won twee landstitels en twee Supercoppa’s met Juventus en werd in 2019 tot Speler van het Jaar in de Serie A verkozen. Met 91 doelpunten in 118 duels in alle competities heeft de Portugees in ieder geval een grote impact op het spel van Juventus. In de voorbije twee seizoenen kwam de club echter niet verder dan de kwart- en achtste finales van de Champions League. In deze voetbaljaargang moet Juventus op 9 maart een 2-1 nederlaag in het heenduel met FC Porto in het eerste achtste finale-duel wegpoetsen.