Thomas Tuchel wijst gevaar van Manchester United aan: ‘Wij wilden hem ook’

Zondag, 28 februari 2021 • Daniel Cabot Kerkdijk

Thomas Tuchel weet als geen ander hoe gevaarlijk Manchester United is mét Bruno Fernandes in de gelederen. Toen de Duitser trainer van Paris Saint-Germain was, probeerde de Franse topclub de middenvelder van Sporting Portugal over te nemen. De Portugees international vertrok in januari vorig jaar echter naar Manchester United, waar de teller na 60 officiële duels op 34 goals en 20 assists staat. The Mancunians spelen zondag op Stamford Bridge tegen het Chelsea van Tuchel.

Het was toenmalig technisch directeur Antero Henrique van PSG die Tuchel op de kwaliteiten van Fernandes wees. “We hebben er toen alles gedaan om zijn aandacht te wekken en hem te halen”, memoreerde de Duitse trainer in aanloop naar de clash in de Premier League. “We keken steeds meer wedstrijden van hem, volgden zijn verrichtingen nauwgezet en probeerden contact te zoeken. Wij wilden hem ook. Absoluut. Hij koos uiteindelijk voor Manchester United en ik sprak hem nooit persoonlijk, maar we deden er destijds alles aan.”

“Het is slecht voor Chelsea dat we nu tegen hem moeten spelen”, benadrukte Tuchel. Mede dankzij de inspanningen van de 26-jarige Fernandes lijkt Manchester United ook dit seizoen een goede kans te maken om in de top vier te eindigen, al lijkt het winnen van de landstitel ook deze voetbaljaargang een utopie. De achterstand op stadsgenoot Manchester City bedraagt dertien punten, met weliswaar een duel minder. Het team van Ole Gunnar Solskjaer is nog wel in de FA Cup en de Europa League actief.

“De impact die Bruno heeft gehad sinds zijn komst is onbeschrijflijk en ongelooflijk”, benadrukte Solskjaer daags voor de ontmoeting in Londen. “Hij kwam weliswaar van een grote club in Portugal, maar niet uit een van de sterkste competities. In een jaar tijd heeft hij bij een van de grootste clubs in Engeland en in een van de sterkste competities van Europa een geweldige indruk achtergelaten. Ik heb alleen maar respect voor deze jongen.”

“Bruno is buitengewoon. Een van de beste middenvelders, aanvallende middenvelders in de wereld. Om zo’n geweldige impact als individu in het voetbal te hebben, moet je absoluut een topvoetballer zijn. Anders is dat niet mogelijk”, verzekerde de Noorse trainer. Manchester United hoopt het gat tot Manchester City met een overwinning te verkleinen, terwijl Chelsea bij winst de vierde plaats terugpakt van stadsgenoot West Ham United. Het team van David Moyes verloor zaterdag met 2-1 van Manchester City.