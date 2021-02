Angeliño verrast met tweet aan RB Leipzig: ‘Dat was niet intelligent van hem’

Zondag, 28 februari 2021 om 07:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:02

Angeliño wacht bij RB Leipzig een gesprek met Julian Nagelsmann. De verdediger ontbrak zaterdag in het thuisduel van de titelkandidaat met Borussia Mönchengladbach (3-2 winst) wegens ‘een lichte spierblessure’, zo verklaarde de club via het officiële Twitter-account. De verbazing van de volgers was groot toen de voormalig PSV’er dat in een reactie op de tweet ontkende. Het moment werd gretig opgepikt door de media in Duitsland.

“Geen spierblessure, ik ben fit”, antwoordde Angeliño, die zijn tweet niet veel later echter verwijderde. De reactie van de Spanjaard was op dat moment echter al gekopieerd en verspreid. Na afloop kreeg Nagelsmann vragen over de reactie van zijn verdediger. “Dat was niet intelligent van hem”, antwoordde de trainer met een lach op zijn gezicht. “Uiteraard gaan we dat bespreken met hem.”

“Ik moet wel zeggen dat ik vanwege dergelijke acties ook zeer gediend ben van Angeliño. Hij wil altijd spelen. Hij vindt het verschrikkelijk om een of meerdere wedstrijden te moeten missen.” Nagelsmann legde uit dat Angeliño uit voorzorg niet had meegedaan omdat bij een MRI-scan wel degelijk enige problemen aan het licht waren gekomen. Onduidelijk is of de Spanjaard komende woensdag in het bekerduel met VfL Wolfsburg kan meedoen.

Angeliño werd eerder deze maand definitief overgenomen van Manchester City, dat de verdediger twee keer uitleende aan de Bundesliga-club. Het aandeel van de Spanjaard, die in Nederland voor NAC Breda en PSV speelde, in het succes van RB Leipzig is groot: hij kwam dit seizoen in 31 wedstrijden in alle competities binnen de lijnen en daarin was hij goed voor 8 goals en 9 assists.

RB Leipzig presteert ook dit seizoen weer uitstekend. Mede door een reeks van zes zeges in de laatste zeven duels staat het team van Nagelsmann op een tweede plaats, met slechts twee punten minder dan koploper Bayern München. Komende woensdag strijdt men met Wolfsburg om een plek in de halve finales van de DFB Pokal. In de Champions League ligt het wat gecompliceerder. Die Rote Bullen verloren door twee defensieve flaters het eerste duel met Liverpool (0-2) in de achtste finales.