Cillessen en Valencia onderuit na wereldgoal Getafe vanaf 31 meter

Zaterdag, 27 februari 2021 om 22:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:02

Valencia blijft wisselvallig presteren in LaLiga. Een week na de 2-0 zege op Celta de Vigo verloor het team van Javi Gracia zaterdagavond met 3-0 in en tegen Getafe, dat na 25 speeldagen evenveel punten heeft: 27. Daarmee staan de ploeg slechts zes punten boven de rode streep in de Spaanse competitie. Cillessen, die vorige week zijn rentree onder de lat maakte, kreeg in de eerste helft een wonderschoon doelpunt van Mauro Arambarri om de oren.

Getafe was in de eerste 45 minuten de betere ploeg, maar het team van José Bordalas kon tegelijkertijd niet voor veel gevaar zorgen. Dat gold ook voor Valencia, dat duidelijk creativiteit ontbeerde. Een schitterende treffer van Arambarri zorgde voor het klassenverschil voor rust: de middenvelder schoot de bal met rechts vanaf een meter of 31 met veel effect richting de rechterkruising. Cillessen kon de inzet nog met zijn vingertoppen aanraken, maar kon niet voorkomen dat de bal fraai in de bovenhoek eindigde: 1-0.

Enkele minuten na de pauze kwam Valencia met tien man te staan en dat betekende het begin van het einde. Mouctar Diakhaby kreeg een rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Nemanja Maksimovic, die anders alleen op Cillessen zou zijn afgegaan. Getafe verhoogde de druk en was middels voormalig FC Twente-aanvaller Enes Ünal en Erick Cabaco dicht bij de 2-0, maar beide pogingen gingen nipt naast.

Het was een voorbode van de 2-0 in de 56e minuut: Maksimovic verlengde met het hoofd een lange bal van doelman David Soria, waarna Jaime Mata de bal in het strafschopgebied onder Cillessen schoot. Een kwartier voor tijd leek Valencia zelfs met negen man verder te moeten toen Gabriel Paulista rood kreeg voor een charge op Mata, maar de VAR oordeelde dat er voorafgaand sprake was van buitenspel van de aanvaller en zodoende mochten los Che het duel in het Coliseum Alfonso Pérez toch met tien man afmaken.

Vlak voor tijd kreeg Cillessen nog een derde treffer om de oren toen Barcelona-huurling Carles Aleña een afgevallen bal op doel schoot en het zicht van de Nederlander werd belemmerd: 3-0. De voet van Cillessen en de paal voorkwamen dat Takefusa Kubo er zelfs nog 4-0 van kon maken. Valencia wacht komende vrijdag een thuiswedstrijd tegen streekgenoot Villarreal, dat met tien punten meer op een zesde stek staat.