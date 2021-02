Cadeautje Hélène Hendriks bezorgt Heracles geen winst in Twentse derby

Zaterdag, 27 februari 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:05

De Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in Erve Asito eindigde in 2-2 en daar schieten beide teams op de ranglijst relatief weinig mee op. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat FC Twente in vier opeenvolgende uitduels met Heracles niet tot winst komt: twee remises, twee nederlagen. De Almeloërs lieten op hun beurt de kans liggen om voor het eerst in de historie driemaal op rij van de Tukkers in de Eredivisie te winnen, ondanks dat men tweemaal op voorsprong kwam.

Het was beide kanten een povere eerste helft in Almelo. De teams van Frank Wormuth, die voor de aftrap een klavertje vier van ESPN-verslaggeefster Hélène Hendriks had gekregen, en Ron Jans grossierden in balverlies en bovendien gebeurde er nauwelijks iets voor beide doelen, ook al waren de eerste dertien minuten nog enigszins veelbelovend. Heracles, dat in de eerste helft vooral loerde op de omschakeling, had immers maar zes minuten nodig om aan de leiding te gaan. Een hoekschop van Rai Vloet werd slecht verdedigd door FC Twente en uiteindelijk werd Joël Drommel verrast door een schot van Ismail Azzouzi.

Extra zuur voor FC Twente: het leek een speler van Heracles te zijn die de bal zelf over de achterlijn werkte, maar desondanks kreeg de thuisploeg toch een corner. FC Twente, dat het meeste balbezit in de eerste helft had, keek slechts zeven minuten tegen een achterstand aan. Een vrije trap van Luciano Narsingh werd slecht weggewerkt door Giacomo Quagliata. De bal viel vervolgens precies voor de voeten van Queensy Menig, die meteen uithaalde: 1-1.

Hélène krijgt een bloemetje van Wormuth. De presentatrice heeft ook een verrassing voor de trainer van Heracles Almelo ?? pic.twitter.com/R0Zs6XgThi — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2021

De tweede helft was amper begonnen of Heracles stond weer op voorsprong. Na dramatisch uitverdedigen van Kik Pierie nam Vloet de bal op zijn voet en maakte zo al zijn tiende doelpunt van het seizoen: 2-1. Net als in de eerste helft volgde een snel antwoord van FC Twente, maar dit keer al na twee minuten. Na voorbereidend werk van Menig en Narsingh stuurde Danilo de bal met veel gevoel in de bovenhoek en maakte zodoende zijn dertiende treffer van het seizoen: 2-2.

Heracles nam na rust ietwat meer initiatief dan in de eerste helft, maar dat resulteerde niet in nog meer doelpunten. Pogingen van Kasper Lunding en Delano Burgzorg gingen net langs de verkeerde kant van de paal. FC Twente nam het initiatief in de slotfase, maar was uiteindelijk te slordig in de passing om echt gevaarlijk te worden. Het team van Jans blijft zevende, maar kan zondag worden ingehaald door FC Utrecht. Heracles is op een elfde plaats terug te vinden.