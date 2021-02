Juventus levert ondanks doelpunt van Ronaldo totale wanprestatie in Verona

Zaterdag, 27 februari 2021 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:44

Juventus heeft zaterdag voor de vierde keer in vijf wedstrijden niet weten te winnen. De ploeg van trainer Andrea Pirlo legde op bezoek bij Hellas Verona een abominabele wedstrijd op de mat, die ondanks een doelpunt van Cristiano Ronaldo puntenverlies opleverde: 1-1. Juventus blijft op de derde plek staan en heeft een achterstand van zeven punten op koploper Internazionale.

In een poging het tij te keren koos Pirlo ervoor om zijn systeem te veranderen. Juventus trad aan in een 5-3-2-formatie, met Matthijs de Ligt als meest centrale verdediger. De routiniers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci waren geblesseerd, op hun plek speelden Alex Sandro en Merih Demiral. Ook met vijf verdedigers liep het uitermate stroef bij Juventus, dat in de eerste helft geen enkele fatsoenlijke kans wist te creëren. Hellas Verona werd dreigend via een kopbal bij de tweede paal van Davide Faraoni, die Wojciech Szczesny met zijn vingertoppen zag redden.

Verderop in de eerste helft dribbelde Kevin Lasagna dreigend op De Ligt af, die steeds verder achteruit liep en uiteindelijk geholpen werd door de ingreep van Szczesny. Na rust wist Juventus vrijwel uit het niets de score te openen. Federico Chiesa dribbelde dreigende het strafschopgebied binnen en zag Ronaldo in de breedte vrij staan. De Portugees produceerde geen al te overtuigend schot, maar het bleek voldoende voor een doelpunt: 0-1.

De treffer bracht Juventus niet beter aan het voetballen. Het bleef stroef lopen en een klein kwartier voor tijd kreeg la Vecchia Signora het deksel op de neus. Darko Lazovic bracht de bal vanaf links hoog voor het doel, waarna Antonin Barak het kopduel won van Alex Sandro en raak kopte: 1-1. Het had daarna nog erger kunnen worden voor Juventus, maar Szczesny wist een gevaarlijk schot van Lazovic over te tikken.