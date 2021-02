Vitesse schrikt dit keer niet van Giakoumakis en doorbreekt slechte reeks

Zaterdag, 27 februari 2021 om 21:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:54

Vitesse heeft voor het eerst sinds eind januari weer eens een overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch was in eigen huis met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo, dat via de 23e competitietreffer van Giorgos Giakoumakis in de eerste helft nog wel op gelijke hoogte kwam. Door de overwinning gaat Vitesse Feyenoord voorbij op de ranglijst, maar de Arnhemmers speelden wel een wedstrijd meer. VVV is op de ranglijst ingehaald door RKC Waalwijk en staat nu nog één plek boven de degradatiestreep. De marge op nummer zestien ADO Den Haag is zeven punten. Dinsdag spelen Vitesse en VVV opnieuw tegen elkaar, dan in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

VVV trof met Vitesse een favoriete tegenstander, daar de ploeg alleen vaker van Willem II won deze eeuw (7 tegenover 6 zeges). Zaterdagavond ging het echter al snel mis voor de ploeg van Hans de Koning. Armando Broja werd aan de linkerkant van het veld diep gestuurd, legde de bal breed op Loïs Openda en zag hoe de Belg via de onderkant van de lat van dichtbij zijn zevende van het seizoen tegen de touwen schoot: 1-0. Diezelfde Openda bediende niet veel later Oussama Tannane op de rand van de zestien, maar de aanvallend ingestelde middenvelder was te druistig in de afronding en zag zijn schot ruim naast gaan.

De bezoekers uit Limburg voetbalden tot dat moment aardig mee en kwamen na ruim een kwartier spelen op gelijke hoogte. Torino Hunte werd in de hoek van de zestien onnodig naar de grond gewerkt door Riechedly Bazoer, waarna Giakoumakis Remko Pasveer vanaf de stip de verkeerde hoek in stuurde en zijn 23e treffer van het seizoen maakte: 1-1. Eind januari schoot Giakoumakis Vitesse nog eigenhandig naar de slachtbank met vier treffers in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd. VVV kreeg nog voor rust de kans om op voorsprong te komen, toen Meritan Shabani ineens opdook voor de neus van Pasveer. De middenvelder had de bal voor het inschieten, maar legde breed en hielp daarmee een goede mogelijkheid om zeep.

In het tweede bedrijf wist Vitesse meer grip te krijgen op het duel en zorgde Broja voor het eerste moment van opwinding, toen hij na een vrije doortocht de vuisten van Thorsten Kirschbaum vond. Na een klein uur spelen nam Vitesse voor de tweede keer de leiding. Bazoer frummelde zich langs een aantal VVV’ers, kreeg de bal vervolgens in de loop mee van Matús Bero en rondde fraai af met een schot in de rechter kruising: 2-1. Even daarvoor kopte Jacob Rasmussen op aangeven van Tannane rakelings over met een kopbal van dichtbij.

De enige keer dat VVV in de tweede helft gevaarlijk werd, was twintig minuten voor tijd, toen Giakoumakis een vrije doortocht had richting Pasveer. De Griek probeerde het met een lob, die door een uitgestoken arm van Pasveer onschadelijk werd gemaakt. Bovendien stond Giakoumakis in buitenspelpositie. Het duel werd een kwartier voor tijd beslist door Sondre Tronstad. De Noor probeerde het van grote afstand en zag dat zijn van richting veranderde schot Kirschbaum voor de derde keer kansloos liet. Toen niet veel later Bero de vrijstaande Broja vond, zette de Albaniër van dichtbij de 4-1 eindstand op het bord.