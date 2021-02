Kylian Mbappé zet met dubbelslag een nieuw record in Frankrijk

Zaterdag, 27 februari 2021 om 18:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdag herpakt voor de dure nederlaag die zes dagen geleden werd geleden tegen AS Monaco. De manschappen van trainer Mauricio Pochettino kenden geen enkele moeite met Dijon, dat in eigen huis vier tegentreffers moest incasseren: 0-4. Twee daarvan kwamen op naam van Kylian Mbappé, die met achttien treffers ruim aan kop gaat op de topscorerslijst. Het was de vijfde keer dit seizoen dat de spits minstens twee goals maakte in een wedstrijd, een prestatie die nog nooit iemand behaalde in de Ligue 1.

PSG wordt nogal altijd geplaagd door blessures en moest zaterdag onder meer Neymar, Ángel Di María, Mauro Icardi en Marco Verratti missen. Prachtig samenspel tussen de spelers van de Parijzenaren leverde al in de zesde minuut de openingstreffer op. Mbappé had aan de linkerzijlijn oog voor de diepgaande Abdou Diallo, die de bal vanbinnen de zestien doorspeelde naar Moise Kean. De spits nam aan en prikte de bal laag in de hoek: 0-1.

De bezoekers behielden daarna de controle, zonder veel te creëren. Na ruim een half uur kreeg PSG een penalty vanwege een handsbal van voormalig FC Twente-speler Bersant Celina, die onberispelijk werd binnen geschoten door Mbappé: 0-2. Zes minuten na rust tekende de Franse spits voor zijn tweede van de wedstrijd. Rafinha legde de bal vanaf de rand van de zestien slim klaar voor Mbappé, die het met links afmaakte: 0-3. Een rake kopbal van Danilo uit een hoekschop van Julian Draxler leverde acht minuten voor tijd de 0-4 op voor PSG.