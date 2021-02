Bizar verloop in de Premier League: ‘Arbiter Mason lijkt wel een schoolmeester’

Zaterdag, 27 februari 2021 om 19:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:39

West Bromwich Albion en Brighton & Hove Albion (1-0) hebben zaterdagmiddag voor het nodige spektakel gezorgd in de Premier League. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong, waarna Brighton twee strafschoppen miste en een zeker lijkende treffer afgekeurd zag worden door de videoscheidsrechter. Met name scheidsrechter Lee Stephen Mason en de VAR moesten het na afloop van het duel ontgelden.

West Bromwich kwam al na tien minuten spelen op voorsprong, toen Kyle Bartley hoog boven iedereen uitkwam en op aangeven van Conor Callagher de openingstreffer tegen de touwen kopte. Vervolgens begon de ellende voor Brighton. De ploeg van manager Graham Potter dacht na een klein half uur op gelijke hoogte te komen, toen Lewis Dunk na het fluitsignaal van Mason vanaf de rand van het strafschopgebied een vrije trap verzilverde. Doelman Sam Johnstone stond echter nog druk te organiseren bij de doelpaal, waardoor Mason voor de tweede keer had gefloten voordat de bal de doellijn had gepasseerd.

An angry Lewis Dunk gives his thoughts on Lee Mason's decision to disallow Brighton's goal ?? "It is embarrassing, a horrendous decision, he blew his whistle and I took it... Why doesn't he come and speak to the press like me?" ?? ?? @footballdaily pic.twitter.com/4Zok9K8sZz — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 27, 2021

Alsof dat nog niet verwarrend genoeg was, besloot Mason het doelpunt alsnog toe te kennen, waarna de VAR de arbiter corrigeerde en de gelijkmaker voor de tweede keer afkeurde. Het drama voltrok zich voor Brighton, toen zowel Danny Welbeck als Pascal Cross in het restant van de wedstrijd faalden vanaf elf meter. Welbeck raakte de paal, Cross schoot op de lat. Het was voor het eerst in de historie van de Premier League dat in één wedstrijd twee penalty's tegen het aluminium werden geschoten. Joël Veltman begon overigens in de basis bij Brighton en deed de volledige wedstrijd mee. Bij een overwinning had Brighton zich iets meer lucht verschaft in de strijd tegen degradatie. West Bromwich deed juist hele goede zaken in de strijd om lijfsbehoud, maar staat nog wel altijd negentiende.

De chaos leidde nog tijdens de wedstrijd tot opschudding in Engeland, waar Sky Sports-presentator Jeff Stelling geen blad voor de mond nam. "Mason lijkt wel een schoolmeester", aldus de sportjournalist "Hoezo moeten de spelers van Brighton hem vertellen dat hij al heeft gefloten? Het is beschamend." Ook Gary Lineker liet zich uit over de veelbesproken degradatiekraker. “Brighton is erg goed en domineert de wedstrijd. Ze zijn zelfs zo goed dat ze niet eens scoren, terwijl ze scoren.”

Dunk, de maker van het afgekeurde doelpunt dus, reageerde na afloop verbolgen. "Het is beschamend", aldus de centrumverdediger van Brighton. "Het is een verschrikkelijke beslissing. Ik vroeg aan de scheids: 'Kan ik hem nemen?' Hij floot en ik nam hem. Alleen maar vanwege de druk vanaf de zijkant en de andere spelers keurt hij hem weer af." Dunk is boos dat arbiter Mason niet wilde reageren voor de camera. "Waarom komt hij niet hier om met de pers te praten, zoals ik?"