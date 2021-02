FC Emmen wint ook van Utrecht en hijgt ADO en Willem II in de nek

Zaterdag, 27 februari 2021 om 18:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:29

FC Emmen heeft voor de tweede week op rij een overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Utrecht had de ploeg van trainer Dick Lukkien zaterdag voldoende aan een treffer van Sergio Peña: 0-1. Voor Utrecht betekende het de eerste nederlaag sinds weken, nadat de ploeg de laatste zes wedstrijden ongeslagen bleef. Emmen mag door de zege plots hopen op lijfsbehoud, nu de Drentenaren nummer voorlaatst ADO Den Haag tot twee punten zijn genaderd. ADO heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Utrecht zakt van de zevende naar de achtste plaats.

Emmen, dat vorige week tegen PEC Zwolle (3-2) voor het eerst sinds een jaar een overwinning boekte in de Eredivisie, kwam verrassend fris voor de dag in de Domstad. De ploeg van Lukkien leek geen moment onder de indruk van de thuisploeg en trok vanaf het begin het initiatief naar zich toe. Dit leidde na een kwartier spelen tot de openingstreffer. Luka Adzic dribbelde vanaf de linkerkant van het veld de zestien in, ontdeed zich van Joris van Overeem en zag hoe Peña de rebound achter Eric Oelschlägel schoot, nadat Willem Janssen in eerste instantie een schot van Adzic blokte: 0-1. Het was de eerste keer dat Emmen op voorsprong kwam in een uitduel in de Eredivisie sinds november 2019.

Niet lang na de openingstreffer bereikte Peña Miguel Araujo, die Oelschlägel met het hoofd tot een redding dwong. Utrecht stelde daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover en kwam er slechts één keer gevaarlijk uit, toen Othman Boussaid besloot voor eigen succes te gaan. De kleine buitenspeler trok vanaf de rechterkant naar binnen en haalde vervolgens uit met een geplaatst schot, waar doelman Michael Verrips en prima redding tegenover zette. Aan de andere kant moest Oelschlägel andermaal handelend optreden, nadat Adzic op aangeven van Peña een kopbal richting de grond stuurde. De Duitser was attent en wist de bal met een prima redding over de achterlijn tot hoekschop te verwerken. In de tweede helft veranderde het spelbeeld amper en kon Utrecht nauwelijks een vuist maken.

De ploeg van trainer René Hake noteerde wel de eerste mogelijkheid via Sander van de Streek. De middenvelder produceerde een kopbal uit een hoekschop van Adam Maher, maar zag zijn inzet rakelings over het doel van Verrips gaan. Niet veel later was Utrecht wederom gevaarlijk. Kerk stuitte van dichtbij op Verrips en zag dat de rebound niet was besteed aan Moussa Sylla. Emmen leek de score twintig minuten voor tijd uit te breiden, toen Araujo van dichtbij Oelschlägel versloeg. Tommy St. Jago was echter attent en haalde de bal van de doellijn. In de slotfase golfde het spel op en neer met kleine kansen voor beide ploegen, maar gescoord zou er niet meer worden.

FC Utrecht zag door de nederlaag een serie van zes ongeslagen duels (vijf zeges, een gelijkspel) worden beëindigd en leed zijn eerste nederlaag sinds 12 januari. Toen was Vitesse in Arnhem met 1-0 te sterk voor Utrecht. Deze nederlaag zal bij de Domstedelingen harder aankomen.