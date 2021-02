Instagram-post met kniebrace verraadt afwezigheid bij PSV - Ajax

Zaterdag, 27 februari 2021 om 18:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:28

PSV kan zondag in de topper tegen Ajax niet beschikken over Mauro Júnior. De aanvallende middenvelder annex linksback is op een voorafgaande training geblesseerd geraakt aan zijn knie, zo laat hij zijn volgers weten via Instagram.

"Zo teleurgesteld om de wedstrijd van morgen te moeten missen", schrijft Mauro Júnior bij een foto op zijn Instagram Stories. Daarop is te zien dat dat de 21-jarige Braziliaan een stoffen kniebrace om zijn linkerbeen draagt. Wat er precies met de knie van Mauro Júnior aan de hand is, en hoe lang de multifunctionele speler afwezig zal zijn, is vooralsnog onduidelijk.

De blessure van Mauro Júnior is een nieuwe tegenvaller voor Roger Schmidt. De trainer van PSV deed dit seizoen slechts in vier Eredivisie-wedstrijden géén beroep op de Zuid-Amerikaan, die opmerkelijk genoeg speelde als linksback, rechtsback, aanvallende middenvelder én spits. PSV moet het tegen Ajax overigens ook stellen zonder de geblesseerde Cody Gakpo en Noni Madueke en de geschorste Ibrahim Sangaré.