Ronald Koeman juicht én treurt na zege van Barcelona in Sevilla

Zaterdag, 27 februari 2021 om 18:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:17

Barcelona heeft zaterdag voor de zesde keer op rij een uitwedstrijd in LaLiga gewonnen. Het team van trainer Ronald Koeman was dankzij doelpunten van Ousmane Dembéle en Lionel Messi met 0-2 te sterk voor concurrent Sevilla, dat nu met een duel minder en een achterstand van vijf punten op de Catalanen heeft. Barcelona heeft op zijn beurt slechts twee punten minder dan Atlético Madrid, maar de koploper heeft nog wel twee wedstrijden tegoed. Domper op de overwinning was het blessureleed bij Barcelona in de tweede helft. Woensdag treffen de teams elkaar weer in de tweede halve finale van de Copa del Rey, in het Camp Nou.

Barcelona, dat in een 5-3-2-formatie aantrad (Óscar Mingueza, Gerard Piqué en Clément Lenglet als de drie centrale verdedigers en Sergiño Dest en Jordi Alba als vleugelverdedigers), was in de eerste 45 minuten de ietwat betere ploeg, maar tegelijkertijd kon het team van Koeman amper voor gevaar in het doelgebied van Yassine Bounou zorgen. Toch verscheen na 29 minuten de 0-1 op het scorebord. Na een mislukte hakbal van Fernando heroverde Sergio Busquets de bal en leverde hij deze in bij Lionel Messi, die op zijn beurt Dembélé lanceerde. De aanvaller was niet meer in te halen door Diego Carlos en schoot de bal onder Bounou, die voor het eerst sinds 568 minuten werd gepasseerd.

Ousmane Dembélé! ?? "Als een raket is-ie daar weg" - @elsierd Barça op 0-1 bij Sevilla dankzij een heel 'diepe' assist van Messi ???#ZiggoSport #LaLiga #SevillaBarca pic.twitter.com/kiAor5jFRV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2021

Sevilla, waar Marcos Acuña en Luis Ocampos door blessureleed ontbraken, slaagden er evenmin amper in om het vijandelijke doelgebied te bereiken. Marc-André ter Stegen, die in de warming up last van zijn rechterhand had, kende een rustige eerste helft. Vlak voor tijd vroegen de spelers van Sevilla én ook Lopetegui nog hevig om een tweede gele kaart voor Messi na een charge op Jules Koundé, maar daar wilde Alejandro Hernández Hernández niet aan. De arbiter had Messi twee minuten eerder geel gegeven voor een overtreding op Fernando en koos er uiteindelijk voor om de protesterende Lopetegui op de bon te slingeren.

Lopetegui wijzigde het team van Sevilla na rust op drie plaatsen: Alejandro Papu Gómez, Munir El Haddadi en Diego Carlos gingen naar de kant, ten faveure van Youssed En-Nesyri, Suso en Karim Rekik. Het gewenste effect bleef echter uit, daar de 0-2 van Barcelona veel meer in de lucht hing dan de gelijkmaker. Alba kwam in de 52e minuut millimeters tekort om een voorzet van Frenkie de Jong te zilveren en zeven minuten later eindigde een krachtige inzet van Dest zelfs op de paal. Een inzet van Messi, na voorbereidend werk van Dembélé, ging over het doel van Bounou.

Messi - nee... Messi - jaaaaaa! ?? De Argentijn deelt de genadeklap uit ?? De voorbereiding mag er ook zijn ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaBarça pic.twitter.com/Bht5ja7LgL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2021

Voor Luuk de Jong en Ivan Rakitic zat het duel er na 62 minuten op: het tweetal werd vervangen door Óscar en Óliver Torres. De wissels van Koeman waren daarentegen noodzakelijk: zowel Gerard Piqué als Pedri moest zich geblesseerd laten vervangen. Ronald Araújo maakte zodoende zijn rentree na nog geen drie weken afwezigheid, maar de verdediger hield het nog geen vijftien minuten vol en moest zich laten vervangen door Samuel Umtiti. Sevilla kwam niet verder dan een afgekeurd doelpunt wegens hands van En-Nesyri en kreeg in de slotminuten een tweede tegendoelpunt om de oren. Messi baande zich een weg richting het doel van Bounou, die de eerste poging van de Argentijn kon keren maar daarna alsnog werd gepasseerd.