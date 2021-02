Lewandowski dendert door richting record; opstandig Schalke wordt vernederd

Zaterdag, 27 februari 2021 om 17:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:36

Bayern München heeft zich zaterdagmiddag gerevancheerd voor twee competitieduels van puntenverlies. De koploper van de Bundesliga won met grote overtuiging van 1. FC Köln. Robert Lewandowski maakte er twee en staat na 23 speelrondes al op 28 competitiegoals. Daarmee is de Poolse spits hard op weg het doelpuntenrecord van Gerd Müller (40 in het seizoen 1971/72) uit de boeken te gaan schieten. Verder won nummer drie VfL Wolfsburg van Hertha BSC (2-0) en doet Borussia Dortmund na de zege op Arminia Bielefeld (3-0) weer mee om de Champions League-tickets. BVB staat nu vijfde, drie punten achter nummer vier Eintracht Frankfurt. Schalke 04 kreeg een enorm pak slaag van VfB Stutgart (5-1). De spelers van de hekkensluiter kwamen voorafgaand in opstand tegen trainer Christian Gross.

Bayern München - 1. FC Köln 5-1

Bayern zag Leroy Sané in de openingsfase van afstand rakelings naast mikken, maar pakte in de achttiende minuut alsnog de leiding. Leon Goretzka legde de bal vanaf de rechterrand van de zestien richting de tweede paal, waar Maxim Choupo-Moting binnenkopte: 1-0. Lewandowski miste daarna een vrije kopkans, maar wist na een ruim half uur wél te scoren. Goretzka onderschepte een zwakke pass in de opbouw van Köln, speelde zijn tegenstander door te benen en bood Lewandowski een nauwelijks te missen schietkans vanbinnen de zestien: 2-0.

Köln wist in de eerste helft geen schot op doel te lossen, toch kwamen de bezoekers vier minuten na rust verrassend terug in de wedstrijd. Een misverstand tussen Jérôme Boateng en David Alaba leidde ertoe dat Ellyes Skhiri de bal kon onderscheppen. De Tunesische middenvelder ontweek een tackle van Alaba en omspeelde Manuel Neuer met een subtiele lob: 2-1. De voorsprong van Bayern kwam daarna geen moment in gevaar en in de 65ste minuut bracht de thuisploeg de marge terug naar twee. Thomas Müller speelde de bal door het midden door op Lewandowski, die ineens uit de draai raak schoot: 3-1. In de slotfase vielen nog twee goals. Lewandowski kon net niet bij een voorzet van Lucas Hernández komen, maar invaller Serge Gnabry gleed de lage pass bij de tweede paal binnen: 4-1. Gnabry tekende ook voor de 5-1, door een voorzet van Goretzka bij de tweede paal binnen te koppen.

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3-0

Vanaf het eerste fluitsignaal trok Dortmund het initiatief naar zich toe in het duel met Arminia Bielefeld. Mats Hummels zag een schot ternauwernood geblokt worden en Marco Reus raakte na een klein half uur spelen de lat uit een rebound. Ook Giovanni Reyna wist het net niet te vinden en schoot rakelings langs de rechterpaal. Bielefeld stelde daar behoudens een schot van Sergio Córdova bijzonder weinig tegenover. In de tweede helft nam de thuisploeg al snel de leiding, toen Jadon Sancho vanaf de linkerkant voor de dreiging zorgde en de bal breed legde op Mahmoud Dahoud. Voor de middenvelder van Dortmund was het vervolgens een koud kunstje om vanaf de rand van de zestien raak te schieten: 1-0. De score werd na een klein uur spelen verdubbeld door Sancho, die vanaf elf meter mocht aanleggen na een overtreding van Amos Pieper op Reus: 2-0. Trainer Uwe Neuhaus bracht vervolgens Michel Vlap binnen de lijnen, maar moest toezien hoe Dortmund voor de derde keer trefzeker was. Dortmund kwam er razendsnel uit, waarna Erling Braut Haaland de kans aan Reinir Jesus Carvalho gunde, die van dichtbij kon binnentikken: 3-0.

VfB Stuttgart - Schalke 04 5-1

Het waren de standaardsituaties die Schalke zaterdagmiddag de das omdeden tegen Stuttgart. Na tien minuten spelen was het voor de eerste keer raak namens de thuisploeg, toen Wataru Endo eenvoudig van dichtbij kon binnentikken na een hoekschop van Borno Sosa. Diezelfde Endo stond na een klein half uur spelen wederom aan het einde van een corner van de thuisploeg. Dit keer kwam het voorbereidende werk van Gonzalo Castro. De aanvoerder zag hoe niemand zijn voorzet beroerde en bij de tweede pal kon worden binnengetikt door de Japanner: 2-0. Alsof dat nog niet genoeg was, tekende Sasa Kalajdzic na ruim een half uur spelen wederom uit een standaardsituatie voor de derde treffer namens Stuttgart. Een hoekschop van Castro werd door Sosa opnieuw voor het doel gebracht, waarna Sasa Kalajdzic het meest attent was en diagonaal raak kopte: 3-0.

Schalke, dat nog altijd niet kan beschikken over de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar, was tot dat moment in geen velden of wegen te bekennen, maar knokte zich vijf minuten voor rust wel terug in de wedstrijd. Een mislukte pass van Benjamin Stambouli viel per toeval voor de voeten van Sead Kolasinac, die met de binnenkant van de voet beheerst raak schoot in de verre hoek: 3-1. Nabil Bentaleb kreeg twintig minuten voor tijd de kans om Schalke helemaal terug te schieten in de wedstrijd, maar faalde hopeloos vanaf elf meter na een overtreding van Endo. Zijn inzet werd gepakt door doelman Gregor Kobel. Aan de andere kant gooide Stuttgart het duel in het slot, toen Philipp Klement fraai raak schoot vanaf de rand van de zestien op aangeven van Endo. Het slotakkoord was even zo fraai. Daniel Didavi probeerde het van afstand en vond met een prachtig schot de linker bovenhoek: 5-1.

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 2-0

Wolfsburg kent een uitstekende reeks in de Bundesliga en bleef in de laatste acht wedstrijden ongeslagen. Ook tegen Hertha nam de ploeg van trainer Oliver Glasner het heft in handen, al moest het toezien hoe de bezoekers voor het eerste gevaar zorgden. Lucas Tousart legde aan vanaf de rand van de zestien, maar zag zijn schot rakelings over de lat gaan. Wout Weghorst leek vervolgens de ban te breken namens Wolfsburg, maar zag zijn treffer halverwege de eerste helft worden afgekeurd wegens buitenspel. Op slag van rust was het wel raak. Weghorst werd gezocht en stond klaar om af te ronden, maar hoefde niet in actie te komen doordat Lukas Klünter de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte: 0-1.

Deyovaisio Zeefuik, die net als Weghorst in de basis begon, was na een uur spelen dichtbij de gelijkmaker namens Hertha, maar de rebound van de verdediger werd ternauwernood gepakt door Koen Casteels. Toen scheidsrechter Bastian Dankert in de slotfase naar de stip wees na een overtreding van Ridle Baku, leek de ploeg uit Berlijn alsnog langszij te komen, maar de arbiter kwam terug van zijn beslissing na het bestuderen van de beelden. Maxence Lacroix voltrok vervolgens het vonnis namens Wolfsburg, door in de absolute slotfase raak te koppen uit een hoekschop van Maximilian Arnold: 2-0. Wolfsburg eindigde het duel wel met tien man, toen Marin Pongracic in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg.