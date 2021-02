Volendam komt slippertje van doelman niet te boven en morst dure punten

FC Volendam heeft de bizarre comeback van afgelopen woensdag tegen Jong Ajax (3-2 winst) geen vervolg kunnen geven. De ploeg van trainer Wim Jonk was zaterdagmiddag grote delen van de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie de bovenliggende partij tegen FC Eindhoven, maar wist de kansen slechts één keer om te zetten in een treffer: 1-1. Door de puntendeling stijgt Volendam wel één plek op de ranglijst, waardoor de ploeg nu zevende staat. Eindhoven blijft steken op de dertiende plaats.

Eindhoven begon scherper aan de wedstrijd en deelde tevens de eerste speldenprikjes uit. Na een snelle uitbraak werd Hugo Botermans op maat bediend door Jacky Donkor. De aanvaller leek de bal voor het inschieten te hebben, maar kwam net te laat. Ook Donkor wist het net niet te vinden met een schot uit een afgeslagen hoekschop. De eerste mogelijkheid van Volendam was wel direct raak. De defensie van Eindhoven lette niet op, waarna Zakaria El Azzouzi in alle vrijheid voor de openingstreffer aantekende op aangeven van Micky van de Ven: 0-1.

Het was tevens het moment dat de bezoekers beter in de wedstrijd kwamen en via Denso Kasius de score niet veel later bijna verdubbelden. De verdediger haalde uit na een afgeslagen hoekschop, maar zag de bal via de voet van Boy Deul en de vingertoppen van doelman Ruud Swinkels op de paal belanden. Op slag van rust dook de ploeg van Jonk andermaal gevaarlijk op voor het doel van Swinkels. Ibrahim El Kadiri dacht gevaarlijk te kunnen worden, maar werd zichtbaar gehinderd door Dico Jap Tjong. Scheidsrechter Edwin van de Graaf wilde echter niks van een strafschop weten en wuifde de protesten weg.

In het tweede bedrijf viel er beduidend minder te genieten voor beide doelen en was het Swinkels die zijn eigen verdediging in de problemen bracht. De doelman moest toezien hoe Francesco Antonucci bijna profiteerde van een slechte uittrap. De Belg schoot echter rakelings naast. Geheel tegen de verhouding in kwam Eindhoven vervolgens op gelijke hoogte. Donkor bracht de bal in twee instanties voor het doel en zag hoe doelman Joey Roggeveen het leer slecht verwerkte, door de bal voor de voeten van Tjong te leggen: 1-1. In de slotfase zette Volendam nog één keer aan toen Marco Tol de bal langs Swinkels in het doel leek te tikken, maar Valentino Vermeulen handelend optrad vlak voor de doellijn.