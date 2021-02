Manchester City toont suprematie: wereldrecord én Ajax in zicht

Zaterdag, 27 februari 2021 om 15:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:46

Manchester City heeft zaterdag enigszins met moeite de twintigste overwinning op rij geboekt. Het team van manager Josep Guardiola was in eigen huis met 2-1 te sterk voor West Ham United, dat tot zaterdag slechts één van de laatste elf duels in de Premier League had verloren. Door de zege staat Manchester City liefst dertien punten los van stadsgenoot Manchester United en Leicester City, al hebben de nummers twee en drie wel een duel minder gespeeld. West Ham blijft voorlopig de nummer vier van Engeland.

Guardiola maakte zich in de rust ongetwijfeld enigszins zorgen. Manchester City zag er in verdedigend opzicht niet goed uit toen de Londenaren vlak voor het verstrijken van de eerste helft scoorden en afgezien van de openingstreffer na een half uur spelen kon de koploper amper voor gevaar zorgen. Het team van Guardiola kreeg tot de treffer van Rúben Dias niet eens één gericht schot op doel, mede door gedisciplineerd verdedigen van West Ham.

Op het wapen van Kevin De Bruyne moest de defensie van West Ham echter het antwoord schuldig blijven. Na een heerlijke bal vanaf rechts kopte Dias de bal achter doelman Darren Randolph: 1-0. Niemand gaf meer assists dit seizoen in de Premier League dan de Belg: elf, evenveel als Harry Kane. Vlak voor de pauze kwam West Ham op gelijke hoogte. Sergio Agüero verspeelde de bal op zijn eigen helft, waarna het spel zich snel verplaatste en Michail Antonio in de doelmond een schot van Jesse Lingard binnentikte: 1-1.

Een hard gelag voor Manchester City, dat sinds de 1-1 tegen West Bromwich Albion op 15 december vorig jaar geen tegendoelpunt in de Premier League in het Etihad Stadium meer om de oren had gekregen: 629 minuten. Ook na rust had de ploeg van Guardiola veel moeite met het stugge West Ham, dat met een defensief blok voor de defensie speelde en the Citizens daar veel problemen mee bezorgde.

Na 68 minuten spelen werd het geduld van Manchester City beloond en kwam de thuisploeg toch weer aan de leiding. Riyad Mahrez liep het strafschopgebied binnen aan de rechterkant en gaf de bal aan John Stones, die het leer tussen drie tegenstanders in één keer met rechts achter Randolph schoot: 2-1. Dat bleek uiteindelijk ook de winnende treffer, ondanks enkele mogelijkheden voor Mahrez. Nathan Aké ontbreekt nog altijd door blessureleed bij de lijstaanvoerder, die over acht dagen tegen Manchester United speelt. Het team van Ole Gunnar Solskjaer speelt zondag nog eerst de topper tegen Chelsea op Stamford Bridge, terwijl Leicester City zondag een thuisduel met Arsenal wacht.

Wereldrecord

Manchester City is hard op weg om het wereldrecord opeenvolgende overwinningen van een club op het allerhoogste niveau te naderen. Dat is sinds december 2016 in handen van The New Saints: 27 zeges. De Welshe club pakte het record af van Ajax: 26 zeges in 1971/72. Ook Bayern München (23 zeges in 2019/20 en 2020/21) en Real Madrid (22 zeges in 2014/15) staan nog boven Manchester City.