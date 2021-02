Menno Koch maakt toptransfer: ‘Europees voetbal is een grote pré’

Zaterdag, 27 februari 2021

Menno Koch heeft deze week zijn toptransfer naar CSKA Sofia afgerond. De Bulgaarse grootmacht is momenteel in een hevige titelstrijd verwikkeld met Ludogorets en de oud-PSV’er kan niet wachten om zijn steentje bij te kunnen dragen. “Er sprak veel vertrouwen uit mijn contract voor drieënhalf jaar en de kans op Europees voetbal was een heel grote pré”, verzekert Koch in gesprek met Voetbalzone.

Een beetje valsspelen is het wel, geeft Koch grinnikend toe. Begin januari beloofde hij aan deze website om de play-offs te halen met zijn club KAS Eupen en daar zag het anderhalve maand later bepaald niet naar uit. De ploeg wist steeds net geen aansluiting te vinden met de Belgische subtop, waardoor een verloren jaar dreigde voor de verdediger. Nu krijgt hij met zijn onverwachte transfer echter alsnog deelname aan een kampioenspoule in de schoot geworpen. Met CSKA Sofia, de ploeg die dit seizoen knap gelijke tred kan houden met Ludogorets, dat zich de afgelopen negen jaar tot Bulgaars kampioen kroonde.

Indien CSKA zaterdag het onderlinge duel wint en Ludogorets daarna achter zich weet te houden, mag Koch zich zelfs opmaken voor de voorronde van de Champions League. "Dat wordt dus gelijk een mooi potje", aldus de direct in de wedstrijdselectie debuterende verdediger. Bij een negatief resultaat wordt het gezien de stand op de ranglijst waarschijnlijk een avontuur in de voorrondes van de Europa League. In dat toernooi reikte zijn nieuwe ploeg dit seizoen tot de groepsfase en won men zelfs een keer van AS Roma. “De kans op dat soort wedstrijden maakten het plaatje compleet voor me. Met PSV heb ik die duels vroeger vanaf de bank wel meegemaakt, maar nog nooit als basisspeler."

Inmiddels kan hij zijn motivatie om ‘ja’ te zeggen duidelijk uitleggen, maar ruim een week geleden schoten zijn gedachten alle kanten op. Hij verwachtte het seizoen af te maken bij Eupen, waar hij een vaste waarde was. “Ik dacht dat de markt overal al dicht was, dus rekende ik nergens meer op. Nu bleek het in Bulgarije toch nog een paar dagen mogelijk te zijn, dus moest ik ineens snel beslissen. Mijn vriendin, familie en vrienden gaven allemaal aan dat dit een kans was die ik niet mocht laten liggen. Mijn vader is bijvoorbeeld ook topsporter geweest, dus hij weet als geen ander hoe bepalend dit soort momenten kunnen zijn voor je carrière.”

Een half jaar eerder had Koch nog ‘nee’ verkocht aan Sofia, dat zich toen op de allerlaatste dag van de transfermarkt bij zijn manager meldde. “In de laatste uren zelfs, dus heb ik destijds vriendelijk bedankt omdat ik te weinig bedenktijd had. Het is toch een hele stap om naar de andere kant van Europa te gaan… Tussentijds hebben ze nog een paar keer gebeld met mijn zaakwaarnemer en vorige week hebben ze een officieel bod (van 500.000 euro, red.) ingediend bij Eupen. Toen heb ik met de mensen om mij heen alles op een rijtje gezet en uiteindelijk vond ik het totaalplaatje zo goed dat ik nu wel akkoord ben gegaan.”

In Sofia wordt Koch een ploeggenoot van Jurgen Mattheij. Ze zouden zelfs samen het hart van de defensie kunnen vormen, want de van Sparta Rotterdam overgenomen verdediger geldt als een vaste waarde. “Ik hem vooraf ook gebeld”, beaamt Koch, als hij gevraagd wordt naar de horrorverhalen over niet uitgekeerde salarissen in het Oostblok. “Hier is dat volgens Jurgen gelukkig goed geregeld en ook mijn zaakwaarnemer heeft voor alle zekerheid wat belletjes gedaan. Ik zit nu bij een topclub, heb een goede kans op Europees voetbal en Sofia is een prachtige stad, dus ik heb er heel veel zin in.”