‘Ik heb er geen spijt van dat transfers naar Ajax en Tottenham niet doorgingen’

Zaterdag, 27 februari 2021 om 09:55 • Laatste update: 10:02

Ron Vlaar kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn voetbalcarrière, zo laat de oud-verdediger weten in een interview met De Telegraaf. Door aanhoudend blessureleed besloot hij onlangs per direct een punt te zetten achter zijn loopbaan, waarin hij speelde voor AZ, Feyenoord en Aston Villa. Dat transfers naar Ajax en Tottenham Hotspur niet doorgingen, maakt Vlaar niets uit.

Eind 2005 stond Vlaar in de serieuze belangstelling van Ajax. AZ kwam er financieel niet uit met de Amsterdammers en dus ging er een streep door de overstap. Uiteindelijk vertrok hij een jaar later voor 2,5 miljoen euro naar Feyenoord. Destijds had ook Tottenham Hotspur interesse en die belangstelling kwam in 2014 opnieuw op gang, toen ook Southampton hem op het oog had. Tot een overstap kwam het toen echter niet voor de toenmalige verdediger van Aston Villa.

“Ik ben er trots op dat ik langdurig bij AZ, Feyenoord en Aston Villa heb gespeeld, zodat ik overal iets moois heb kunnen opbouwen. En nee, ik heb er geen spijt van dat transfers naar Ajax en Tottenham Hotspur niet doorgingen”, aldus Vlaar in de krant. “Mijn tijd bij Feyenoord heeft me mede door mijn blessures gevormd, gemaakt tot wie ik ben. Daar ben ik dankbaar voor. De club heeft me gesteund in de tijd dat ik het heel moeilijk had, zelfs tijdens de revalidatie mijn contract verlengd.”

De 36-jarige Vlaar, goed voor 32 interlands in het shirt van het Nederlands elftal, speelde naar eigen zeggen bij Oranje met de beste spelers. “Maar op clubniveau heb ik bij Aston Villa in één team gezeten met Jack Grealish. Hij was heel jong, maar je zag wel dat het een enorm talent was. Hij is nu een van de uitblinkers van de Premier League”, aldus Vlaar, die bij Feyenoord Shinji Ono kort meemaakte. “Die was niet normaal goed. En Stefan de Vrij vind ik als verdediger een geweldenaar. Niet voor niets was hij vorig seizoen de beste verdediger van de Serie A. Dat vind ik echt geweldig voor hem.”