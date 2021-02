Chaos bij Schalke 04: Spelers doen verzoek tot ontslag trainer Gross

Zaterdag, 27 februari 2021 om 09:34 • Yanick Vos • Laatste update: 09:37

De problemen bij het zwalkende Schalke 04 stapelen zich op. Een groot deel van de spelersgroep wil volgens diverse Duitse media niet verder met Christian Gross. Er is bij de clubleiding door diverse spelers zelfs aangedrongen op ontslag van de hoofdtrainer. Gross wordt onder meer verweten dat hij tactisch zwak is en namen van spelers verkeerd uitspreekt of verwisselt. Het bestuur van de hekkensluiter van de Bundesliga heeft geen gehoor geheven aan het opmerkelijke verzoek.

De 57-jarige Zwitserse trainer is pas sinds het begin van dit kalenderjaar hoofdtrainer van Schalke, nadat hij het stokje overnam van interim-trainer Huub Stevens. Onder leiding van Gross zijn de resultaten er niet beter op geworden. Schalke staat stijf onderaan de Bundesliga met 9 punten uit 22 wedstrijden. De club uit Gelsenkirchen stevent hard af op degradatie, want de achtertand op de veilige vijftiende plek bedraagt negen punten. Met nog twaalf wedstrijden voor de boeg is de nood hoog. Vanmiddag om 15.30 uur staat de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart op het programma.

Technisch directeur Jochen Schneider ging niet mee in het verzoek van de spelers en steunt de trainer voorlopig. Echter, volgens Duitse media is het gezien de ontwikkelingen een kwestie van tijd voordat Gross alsnog de laan wordt uitgestuurd. De spelers zijn ontevreden over hem, ook mede door zijn trainingsmethoden. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar de rol van fysiotherapeut Werner Leuthard, die door de spelers medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de volgestroomde ziekenboeg. Onder meer Klaas-Jan Huntelaar is al weken geblesseerd en kwam sinds zijn terugkeer slechts tot tien speelminuten.