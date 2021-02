‘Frank de Boer weet natuurlijk wat hij aan Maarten Stekelenburg heeft’

Zaterdag, 27 februari 2021 om 08:32 • Yanick Vos • Laatste update: 08:50

Maarten Stekelenburg maakt een goede kans op een terugkeer in het Nederlands elftal, zo denkt Valentijn Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het allesbehalve uitgesloten dat de Ajax-keeper komende zomer een van de drie keepers in de Oranje-selectie is op het EK. De blessures van Feyenoord-keeper Justin Bijlow spelen daar volgens hem een rol in.

Volgens Driessen speelt het mee dat bondscoach Frank de Boer de 38-jarige doelman goed kent. Hij wijst naar het WK van 2010, toen De Boer assistent was van Bert van Marwijk en de 58-voudig international het doel van Oranje verdedigde tot en met de finale. “Frank de Boer weet natuurlijk wat hij aan Maarten Stekelenburg heeft”, aldus Driessen over de keeper die op 13 november 2016 tegen Luxemburg (1-3 winst) zijn laatste interland speelde. “Bij Ajax speel je natuurlijk wel een beetje op vergelijkbare wijze als bij het Nederlands elftal, met veel ruimte achter de verdedigers. Dus ik denk dat het een uitstekende keuze zou zijn om hem mee te nemen als hij fit is.”

“Ik moet zeggen toen Stekelenburg deze kant opkwam was ik een beetje huiverig omdat hij het imago heeft dat hij niet altijd als topsporter heeft geleefd”, vult Ajax-watcher Mike Verweij aan. Stekelenburg is eerste keeper sinds André Onana voor een jaar geschorst is doordat hij dopingregels heeft overtreden. “Maar het tegendeel blijkt waar te zijn, want hij is fit, scherp en niemand heeft het eigenlijk over Onana nu die storm is gaan liggen. Dat is heel knap, want hij heeft weinig gespeeld de afgelopen jaren maar keept uitstekend.”

“Het liefst zou je ook een talentvolle doelman meenemen, maar als die altijd geblesseerd is”, doelt Driessen op Bijlow, die zich eind vorig jaar moest afmelden bij Oranje vanwege een blessure. “Stel je voor dat je drie keepers meeneemt en hij raakt geblesseerd, en je eerste keeper raakt ook geblesseerd, dan zit je met een speler als reservekeeper.” Volgens Verweij zou vanwege hun leeftijd het gek zijn als Nederland met Jasper Cillessen (31), Tim Krul (32) en Stekelenburg naar het EK zou gaan. “Maar als ze de ballen tegenhouden”, reageert Driessen. “En wat je zegt over Bijlow, dat risico kan je niet nemen.”

Eind maart komt het Nederlands elftal voor het eerst dit jaar in actie. Op 24 maart staat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije op het programma, waarna kwalificatieduels met Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart) volgen. Voor Oranje begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne. Daarna speelt het team van De Boer groepswedstrijden tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).