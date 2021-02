Kieft: ‘Zahavi is veel meer eerste keus voor Schmidt dan Malen’

Zaterdag, 27 februari 2021 om 06:52 • Yanick Vos • Laatste update: 06:58

Donyell Malen en Eran Zahavi vullen elkaar bij PSV volgens Wim Kieft niet goed aan. De oud-spits vindt dat de twee vanwege hun doelpunten belangrijk zijn voor het team van trainer Roger Schmidt, maar omdat ze zich niet voor elkaar willen wegcijferen noemt Kieft hen geen ideale spitsencombinatie. Volgens hem zou het beter zijn als een van de twee spitsen in dienst van de ander zou spelen. Daar is bij PSV echter geen sprake van, stelt Kieft.

Kieft schrijft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf dat Malen net zo ambitieus is als Zahavi. De Oranje-international wil onder meer topscorer van Nederland worden, met het Nederlands elftal mee naar het EK en op termijn de stap naar het buitenland maken. “Alleen helpt de aanwezigheid van Zahavi hem daar niet bij. Mooi zou zijn als ze complementair aan elkaar zouden zijn, maar daar is niet echt sprake van”, aldus Kieft.

Als voorbeeld haalt hij de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Olympiacos aan (2-1 winst). Zahavi scoorde net als in de heenwedstrijd twee keer. “Malen wilde niet achterblijven en liep zichzelf voorbij door sommige acties te ver door te voeren. Dat is ook jeugdigheid.” Volgens Kieft had Malen zich beter anders kunnen opstellen, omdat het volgens hem gemakkelijker is als de een in dienst van de ander stelt. “Eigenlijk moet je voor jezelf stellen: het is niet mijn dag, maar zijn dag. In plaats van: leuk die twee doelpunten, maar niet ten koste van mij. Dat egoïstische moet eruit. Die individuele groei moet Malen nog maken.”

Kieft ziet snelheid, doelgerichtigheid en techniek als het grote wapen van 22-jarige Malen, dit seizoen goed voor negentien doelpunten en zes assists namens PSV in alle competities. Ook ziet hij dat de voormalig jeugdspeler van Ajax bijna altijd op het juiste moment in kansrijke positie komt. “Maar toch is Zahavi veel meer eerste keus voor Roger Schmidt dan Malen”, stelt Kieft, die benadrukt dat Schmidt degene is die de Israëlische spits naar Eindhoven heeft gehaald. “Is hij fit dan speelt Zahavi nagenoeg altijd, terwijl Schmidt Malen veel meer rust geeft en vaker wisselt. Als Malen iedere keer wordt gewisseld, dan kan hem dat zomaar het gevoel geven dat Schmidt Zahavi belangrijker vindt.”

“Zulke beslissingen van Schmidt verstoren tevens het ritme bij Malen, die toch opgejaagd wordt door zijn ambitie om belangrijk te zijn voor PSV en een grote carrière nastreeft”, vervolgt Kieft. “Zahavi mag dan net zo ambitieus zijn om doelpunten te maken als Malen; hij heeft dit altijd op een lager niveau gedaan zoals in Israël en China. In de Eredivisie en eerder in de Serie A in Italië scoort hij veel moeizamer.” De teller van de 33-jarige Zahavi staat dit seizoen op elf doelpunten en drie assists in alle competities.