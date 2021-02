Aad de Mos resoluut: ‘Op dit moment zou hij absoluut niet spelen bij Ajax’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 23:53 • Laatste update: 00:11

PSV en Ajax staan komende zondag om 14.30 uur in Eindhoven tegenover elkaar. Voetbalzone blikt met Aad de Mos vooruit op de topper in het Philips Stadion, die volgens de oefenmeester in ruste niet beslissend zal zijn in de titelstrijd. “Als PSV wint, gaat Ajax nog steeds kampioen worden. De afstand is te groot en Ajax is te stabiel. Je ziet dat ze in Eindhoven vaak problemen hebben. PSV moet zich richten op de tweede plaats, daarvoor moeten ze alle zeilen bijzetten. Het is een topper, maar het is niet beslissend voor de titel”, zo geeft De Mos te kennen.

Door Kalum van Oudheusden

Ajax werkt met een goed gevoel toe naar de topper tegen PSV, aangezien donderdagavond dankzij een 2-1 overwinning op Lille OSC de achtste finales van de Europa League gehaald werd. “Lille speelde met een tempo en intensiteit dat Ajax niet gewend was, ze werden overlopen. Toch heeft Ajax karakter getoond, dat is weleens anders geweest. Ze hebben het te danken aan de trainer en de Latino’s. Álvarez en Martínez zijn voorbeelden. Brobbey leverde als invaller heel nuttig werk. Ik zie dat de chemie er duidelijk is. Ten Hag durft jonge spelers te brengen en zij laten hem niet in de steek.”

De Mos constateert dat Ten Hag jonge spelers de voorkeur krijgen boven spelers die het voor zijn gevoel ‘niet zouden halen bij Ajax’. “Schuurs heeft geen gevoel voor positie, is kwetsbaar in zijn rug en dan zie je dat een jongen als Timber of Rensch het beter doet”, stelt de analist. “Ik heb begrepen dat Tadic en Blind met Ten Hag weglopen. Als dat de bepalende spelers zijn en zij hem een goede trainer vinden, ben je op de goede weg. Als ik Overmars was, zou ik zo snel mogelijk met hem verlengen.”

Bekijk hier het volledige interview met Aad de Mos, waarin hij ook ingaat op het functioneren van Roger Schmidt.

PSV werkt met een stuk minder positief gevoel toe naar het treffen met Ajax, aangezien de Eindhovenaren ondanks een 2-1 overwinning werden geëlimineerd in de Europa League door Olympiacos. “Het is een gebrek aan balans in het elftal, ze moeten wennen aan het voetbal dat hij graag speelt. Ze hebben heel veel moeite met vijftig meter in hun rug. Dumfries is een matige verdediger, maar maakt indruk op niet-kenners omdat hij drang heeft. Max kan helemaal niet verdedigen. Geweldige opbouwer, geweldige aanvallende impulsen, goede voorzet, goede vrije trap, maar je moet ook kunnen verdedigen als je onder ligt in een wedstrijd.”

De laatste tijd is er het nodige te doen om Mohamed Ihattaren, die in de afgelopen wedstrijden bij PSV ontbrak wegens ziekte en spierproblemen. Hij flirtte daarnaast de voorbije periode meer dan eens openlijk met Ajax. “Ik zie op dit moment geen enkele reden waarom Ihattaren geselecteerd zou moeten worden voor het Nederlands elftal. Ik zie ook geen reden waarom iedereen nu zo lovend is over Ihattaren. Ik was de eerste die voorop liep om hem te bewieroken, maar er is altijd een vervolg. Dat is er niet. Wat de oorzaak daarvan is... De trainingsmethode? Zijn omgeving? Zijn makelaar? Je moet een speler altijd beoordelen op vandaag. Op wat hij kan worden, heb je geen grip. Dat zit meestal bij de speler zelf. Op dit moment zou hij absoluut niet spelen bij Ajax.”

Wat moet PSV dan volgens De Mos doen om het Ajax lastig te maken? “Dan moet je volle bak de verdediging onder druk zetten, zoals Lille dat deed en zoals Ajax dat zelf graag wil. Je ziet dat ze dan in de problemen komen. En ik zou Stekelenburg een keer testen. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd.”