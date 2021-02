Jorge Sampaoli keert terug voor tweede trainersklus in Europa

Vrijdag, 26 februari 2021 om 23:33 • Chris Meijer

Jorge Sampaoli is de nieuwe trainer van Olympique Marseille, zo maakt de Franse club via de officiële kanalen bekend. De zestigjarige Argentijnse oefenmeester komt over van het Braziliaanse Atlético Mineiro en zet bij de huidige nummer zeven van de Ligue 1 zijn handtekening onder een tot medio 2023 lopend contract. Sampaoli is in Marseille de opvolger van André Villas-Boas, die begin februari zijn ontslag indiende.

De aanstelling van Sampaoli betekent het einde van een roerige periode bij Olympique Marseille. Er werd de afgelopen tijd gespeculeerd dat de club zou worden verkocht, daar er een Saudische partij geïnteresseerd zou zijn geweest. De Amerikaanse eigenaar Frank McCourt heeft nu echter met een reorganisatie duidelijk gemaakt dat hij voorlopig nog niet van plan is om Olympique Marseille van de hand te doen. Technisch directeur Pablo Longoria maakte promotie en vervangt Jacques-Henri Eyraud als voorzitter.

Eyraud blijft wel actief binnen de club, want hij treedt toe tot de raad van toezicht. Olympique Marseille kondigt een ‘nieuw hoofdstuk’ aan, waarmee een einde moet worden gemaakt aan de onvrede vanuit de achterban. Die uitte zich vorige maand met een bestorming van het trainingscomplex. Villas-Boas besloot kort daarna op te stappen, als gevolg van het aantrekken van Olivier Ntcham buiten zijn medeweten om. Tijdens een bizarre persconferentie maakte de Portugees bekend dat hij zijn ontslag had aangeboden bij het bestuur.

Sampaoli is nu aangesteld als de opvolger van Villas-Boas. De Argentijnse oefenmeester werkte voorlopig pas één seizoen in Europa, toen hij in het seizoen 2016/17 aan het roer stond bij Sevilla. Hij keerde daarna terug naar Zuid-Amerika, om als bondscoach van Argentinië en als trainer van Santos en Atlético Mineiro te werken. Sampaoli vierde in het verleden zijn grootste successen als bondscoach van Chili, met wie hij in 2015 de Copa América won.