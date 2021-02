Verbazing over Europa League-Team van de week met één Ajacied

Vrijdag, 26 februari 2021 om 23:07

Op social media is met verbazing gereageerd op het Team van de Week dat de UEFA na de afgelopen speelronde in de Europa League heeft samengesteld. Pierre-Emerick Aubameyang werd namelijk door de Europa League uitgeroepen tot Player of the Week na zijn optreden voor Arsenal in het met 3-2 gewonnen duel met Benfica. Daarmee heeft de spits vreemd genoeg geen plek gekregen in het Team van de Week, waarin wél plaats is voor Davy Klaassen.

Aubameyang verzorgde donderdag in het duel tussen Arsenal en Benfica twee doelpunten: de openingstreffer en het doelpunt dat the Gunners een 3-2 overwinning bezorgde. Dankzij zijn treffer in de 87e minuut plaatste Arsenal zich voor de achtste finale van de Europa League, nadat er in de heenwedstrijd met 1-1 werd gelijkgespeeld. Aubameyang werd dankzij zijn belangrijke rol gekozen tot Player of the Week, voor Alfredo Morelos (Rangers), Dele Alli (Tottenham Hotspur) en Andreas Linde (Molde FK).

Die drie spelers hebben wel een plaats in het Team van de Week, maar Aubameyang opvallend genoeg niet. De UEFA heeft in het beste team van de returns van de zestiende finales van de Europa League een voorhoede samengesteld die bestaat uit Carlos Vinícius (Tottenham Hotspur), Morelos en Gerard Moreno (Villarreal). Moreno en Vinícius verzorgden overigens tegen Red Bull Salzburg (2-1 overwinning) en Wolfsberger AC (4-0 overwinning) eveneens twee doelpunten, terwijl Morelos tegen Antwerp (5-2 zege) een doelpunt en drie assists verzorgde.

Klaassen is de enige speler uit de wedstrijd tussen Ajax en Lille OSC (2-1) die een plaats verdiend heeft en vormt een middenvelder met Alli, Ryan Kent (Rangers) en Andreas Ulland Andersen (Molde FK). Voor de defensie levert Arsenal met Tieran Kierney wél een speler af aan het Team van de Week. De Schotse vleugelverdediger vormt een defensie met Oleksandr Syrota (Dynamo Kiev) en Alexander Bah (Slavia Praag) de defensie. Linde is tot slot als doelman opgesteld