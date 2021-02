De Graafschap morst dure punten; Den Bosch wint voor het eerst in 157 dagen

Vrijdag, 26 februari 2021 om 22:46 • Chris Meijer • Laatste update: 23:41

De Graafschap heeft vrijdagavond verzuimd te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Op

De Vijverberg verslikten de Superboeren zich in Jong AZ: 1-1. Een pijnlijke misser voor de Doetinchemmers, die daardoor koploper SC Cambuur de gelegenheid bieden om zondag op bezoek bij Almere City de voorsprong te vergroten tot zes punten. FC Den Bosch boekte tegen Jong FC Utrecht (3-0) zijn eerste overwinning sinds 22 september 2020. Roda JC Kerkrade zag tegen NEC Nijmegen een reeks van vijf overwinningen op rij ten einde komen, na een 1-3 nederlaag. Erik Falkenburg groeide uit tot de schlemiel, nadat hij zijn tweede rode kaart van het seizoen kreeg.

De Graafschap - Jong AZ 1-1

Trainer Mike Snoei, wiens contract deze week verlengd werd, zag hoe zijn ploeg de eerste kans van de wedstrijd creëerde. Jordy Tutuarima bezorgde een goede voorzet bij Joey Konings, die zijn poging in de kiem zag smoren. Ook de Alkmaarders kregen net na het verstrijken van het eerste kwartier een kans, maar doelman Rody De Boer had een goede redding in huis op de inzet van Mohamed Taabouni. Het duel bereikte vervolgens een impasse en de teams leken elkaar tot de pauze in evenwicht te houden, maar de ban werd vier minuten voor het rustsignaal alsnog gebroken.

Jasper van Heertum nam het balbezit over en speelde de bal naar Konings, die als doorgeefluik voor Daryl van Mieghem fungeerde. Laatstgenoemde schoot vervolgens circa 25 meter raak, mede dankzij een allerminst overtuigend optreden van doelman Beau Reus: 1-0. Zeven minuten na rust kreeg De Graafschap een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Tutuarima gaf een harde en lage voorzet aan Jesse Schuurman, die het leer op wonderbaarlijke wijze niet tussen de palen kreeg. Die misser kwam De Graafschap duur te staan, want Thijs Veldhuis werkte een klein kwartier voor tijd met een kopbal de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Hoewel de thuisploeg nog een doorbraak probeerde te forceren, kwam er aan de gelijke stand op het scorebord geen verandering meer.

FC Den Bosch - Jong Utrecht 3-0

De Brabanders begonnen met aanvallende intenties aan de ontmoeting met Jong FC Utrecht, want in het eerste kwartier werden al twee mogelijkheden gecreëerd. Waar de schoten van Dhoraso Moreo Klas en Romano Postema niet het gewenste resultaat opleverden, wist Jizz Hornkamp halverwege de eerste helft wel de score te openen: 1-0. In het tweede bedrijf miste Ruben Kluivert nog een goede mogelijkheid om de gelijkmaker binnen te knikken, maar zijn poging van dichtbij ging rakelings naast. De bevrijdende tweede treffer voor Den Bosch werd gevonden door Postema, die na een steekpass van Lorenzo Soares Fonseca de 2-0 aantekende. Het slotakkoord werd gespeeld door Ryan Trotman, die uit de rebound de 3-0 eindstand op het scorebord zette. Het was de eerste overwinning voor Den Bosch sinds 22 september, toen MVV Maastricht met 2-0 verslagen werd.

Roda JC Kerkrade - NEC Nijmegen 1-3

Na een beginfase met kansen over en weer, kwamen de bezoekers na een halfuur spelen op voorsprong. Roda-doelman Jan Hoekstra gleed Elayis Tavsan onderuit, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk naar de stip wees. Jordy Bruijn schoot vanaf elf meter de openingstreffer tegen de touwen. Het duurde lang voordat Roda enkele mogelijkheden daadwerkelijk wist om te zetten in de gelijkmaker. Met 67 minuten op de klok, kopte Erik Falkenburg vanuit een hoekschop van Robert Klaasen de 1-1 binnen.

Roda, dat al vijf overwinningen op rij had geboekt, leek op zoek te gaan naar de voorsprong, maar in een tijdsbestek van tien minuten groeide Falkenburg uit tot de schlemiel aan de zijde van de Limburgers. Hij ontving in minuut 69 zijn eerste gele kaart, in minuut 78 zijn tweede gele kaart en zag NEC in minuut 79 de winnende treffer aantekenen. Hoekstra kwam uit zijn doel om een bal weg te boksen, waardoor Tavsan de kans kreeg om het leer over de doelman heen tegen het net te lepelen. Roda kwam die klap niet meer te boven en zag Javier Vet in de slotfase de eindstand op 1-3 bepalen, waardoor NEC zich herstelde van twee nederlagen op rij.