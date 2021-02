Unieke prestatie deze eeuw leidt schokeffect na ontslag van Stegeman in

Vrijdag, 26 februari 2021 om 21:59

PEC Zwolle heeft vrijdagavond een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. In eigen huis waren de Zwollenaren met 4-1 te sterk voor sc Heerenveen. Het was de eerste overwinning sinds 22 januari, toen Willem II met 1-3 verslagen werd. Aan de stand op de ranglijst verandert er voorlopig niets: PEC bezet met 26 punten de twaalfde plek; Heerenveen staat daar met vier punten meer twee plekken boven.

Het was voor de thuisploeg de eerste wedstrijd in het tijdperk zonder de ontslagen John Stegeman, waardoor Leeroy Echteld tijdelijk de leiding had. De openingsfase van de wedstrijd was duidelijk voor de Zwollenaren, die al snel enkele goede mogelijkheden creëerden. De grootste kans in de zevende speelminuut, toen Manuel Benson van dichtbij rakelings naast schot. Het grootste gevaar door Heerenveen werd halverwege de eerste helft gesticht. Henk Veerman ontving een lange bal van achteruit en nam met een volley het vijandige doel onder vuur, maar zijn schot ketste af van de paal. Ook Tibor Halilovic kwam even later dicht bij een treffer; ditmaal waren het de vuisten van doelman Xavier Mous die een treffer voorkwamen.

In de 27ste minuut werden de aanvalslust van de Friezen, die inmiddels het initiatief hadden overgenomen, dan toch beloond. Waar Mous eerder nog een fraaie redding in huis had, zag de doelman er nu niet goed uit toen Mitchell van Bergen uit een voorzet vanaf links op doel schoot: 0-1. In het restant van het eerste bedrijf werden er nog enkele speldenprikjes uitgedeeld, aan de tussenstand kwam voor de rust geen verandering meer. Vrij snel na de thee wist PEC orde op zaken te stellen.

Zeven minuten na rust was het Benson die een uitstekende voorzet in huis had op Virgil Misidjan, die vervolgens in de linkerbenedenhoek doel trof: 1-1. Geen enkele speler produceerde zo snel drie assists voor PEC als Benson. Daarmee was het hek van de dam voor de bezoekers, want twintig minuten voor tijd kwam PEC zelfs aan de leiding. Thomas Buitink ontving een bal van Misidjan, die ditmaal als aangever fungeerde, en rondde keurig af: 2-1. De bevrijdende derde treffer werd in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd gevonden, toen Bram van Polen op aangeven van Immanuel Pherai het net vond. Uiteindelijk werd de marge nog groter: Eliano Reijnders zette de 4-1 eindstand op het scorebord in de laatste minuut van de blessuretijd.