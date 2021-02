Go Ahead imponeert met onpasseerbare defensie én verdediger als topscorer

Vrijdag, 26 februari 2021 om 20:50 • Chris Meijer

Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond een moeizame overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis kreeg de club uit Deventer bezoek van Jong PSV, dat met 1-0 verslagen werd. Centrale verdediger Sam Beukema kroonde zich tot matchwinner en tekende zijn zevende doelpunt van het seizoen aan. Het was tevens de achttiende keer dit seizoen dat Go Ahead de nul hield, waarmee de club de minst gepasseerde defensie van het profvoetbal heeft. Tegelijkertijd was MVV Maastricht op eigen veld met 2-0 te sterk voor Telstar.

Go Ahead Eagles - Jong PSV 1-0

De Eindhovense beloften begonnen met aanvallende intenties aan de ontmoeting, en het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Fodé Fofana. De aanvaller van Jong PSV nam vanuit een moeilijke hoek het vijandige doel onder vuur, maar doelman Jay Gorter stond op de juiste plek om de inzet te keren. In de achttiende speelminuut was het aan de andere kant wel raak. Erkan Eyibil bediende met een uitstekende vrije trap vanaf de rechterflank Beukema, die volledig vrijgelaten werd en de bal, net voordat doelman Vincent Müller kon wegboksen, binnentikte: 1-0. Het was alweer de zevende seizoenstreffer voor Beukema, die zich daarmee tot meest trefzekere verdediger kroonde.

Op slag van rust hoopte Jeroen Veldmate de marge te verdubbelen, maar hij raakte met een hard schot de paal. In het tweede bedrijf kreeg Jong PSV meer kleur op de wangen, al slaagden de beloften er niet de gecreëerde kansen te verzilveren. Na ruim een uur spelen kreeg Kristofer Kristinsson een goede mogelijkheid om de stand te nivelleren, maar de invaller faalde oog in oog met Gorter opzichtig. Even later werden de bezoekers opnieuw gevaarlijk met een harde en lage voorzet vanaf de rechterkant; niemand van PSV kon de bal echter het laatste zetje meegeven. In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, maar die werd niet meer gevonden. Aan de stand op de ranglijst verandert er overigens niets: Go Ahead blijft vijfde; Jong PSV bezet de zeventiende positie.

MVV Maastricht - Telstar 2-0

De eerste helft in De Geusselt was voor de neutrale kijker geen lust voor het oog, al kon MVV wel een aantal keer gevaarlijk worden. Tien minuten voor rust kregen de Limburgers de grootste kans, toen Arne Naudts zijn ploeg op 1-0 dacht te zetten. Aan het doelpunt ging echter een handsbal van Joy-Lance Mickels vooraf, waardoor scheidsrechter Sam Dröge de treffer af moest keuren. De openingstreffer werd in de tweede helft wel gevonden. Sven Blummel bereikte uit een vrije trap Kursad Surmeli, die uit de draai de niet sterk ogende doelman Jasper Schendelaar verschalkte: 1-0.

In het restant van het tweede bedrijf maakte Telstar de meeste aanspraak op een treffer, maar mede door een misser van Ozan Kökcü en goed keeperswerk van Mike Havekotte trok MVV de zege over de streep. Toch slaagde MVV er in de slotseconde van de wedstrijd nog in de marge te verdubbelen. Djibril Dianessy ontving een fraaie bal van achteruit, die hij goed onder controle had. Vervolgens legde hij het leer breed op de zojuist ingevallen Manuel Angiulli, die op koelbloedige wijze de eindstand op het scorebord zette: 2-0.