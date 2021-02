Van Halst zag tijdens Ajax - Lille twee ‘voorbeelden’ voor Timber en Gravenberch

Vrijdag, 26 februari 2021 om 19:55 • Chris Meijer • Laatste update: 20:08

Jan van Halst zag dat Edson Álvarez en Lisandro Martínez zich donderdagavond tijdens de return van de zestiende finale van de Europa League tegen Lille OSC (2-1 zege) ontpopten tot ‘voorbeelden’. De analist constateert in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport dat er bij Ajax momenteel een ‘balans’ bestaat tussen mentaliteit en kwaliteit. Er klinken in het programma tevens lovende geluiden over het optreden van Lille in Amsterdam.

David Neres tekende uiteindelijk voor de winnende treffer in de Johan Cruijff ArenA. “Neres en Antony vielen wat tegen, je zit te wachten wanneer ze een meerwaarde gaan leveren”, stelt Van Halst. “Dan is het wel lekker dat je Martínez en Álvarez hebt, want het werd een beetje een vechtwedstrijd. In het verleden werd een Nederlandse ploeg dan kinderlijk aan de kant gezet. Deze gasten waren voetballend misschien minder, maar ze trekken hun poot niet terug.”

“Daarmee zijn zij voorbeelden voor Timber en Gravenberch. Je hebt het er weleens over dat je in een elftal een balans moet hebben tussen mentaliteit en kwaliteit. Dat hebben ze goed op orde. Op een avond dat het voetballend wat tegenvalt, wordt er wat anders gevraagd en dat deed Ajax goed”, concludeert Van Halst. Jack van Gelder is in hetzelfde programma vooral lovend over Lille als hij terugblikt op het Europa League-duel van donderdag.

“Ik heb genoten van Lille, die hebben een fantastische ploeg”, geeft Van Gelder te kennen. “Ik moest ontzettend lachen om mensen zeggen dat Lille en daarmee de Franse competitie niks voorstelt. Ze speelden geweldig voetbal, maar konden in de eindfase het doel niet vinden. Snel, fel, goed: ik vind het bewonderenswaardig dat Ajax overeind is gebleven, want ik dacht na twintig minuten al dat het niet goed zou komen. Het was een beetje lucky Ajax, eigenlijk. Het was ook knap, omdat ze snel moesten handelen en er moeilijk uitkwamen.”

“Het was dat Lille in de afwerking niet goed was”, zo haakt Youri Mulder in. “Maar Ajax kwam goed weg, als je ziet hoe Lille er doorheen sneed in het begin. Knap van Ajax, ze roemden de teamspirit. Een beetje on-Nederlands, voetballend speelden ze niet zo best. Maar goed, Lille deed dat ongelofelijk goed. Uiteindelijk blijven ze overeind en dat is hartstikke knap.”