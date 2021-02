Besiktas is nog één doelpunt verwijderd van koppositie na sterke helft

Vrijdag, 26 februari 2021 om 19:01 • Laatste update: 19:12

Besiktas heeft vrijdagavond een eenvoudige zege geboekt in de Süper Lig. In eigen huis kregen de Zwarte Adelaars bezoek van Denizlispor, dat met 3-0 verslagen werd. Dankzij de ruime overwinning komt Besiktas, dat een positief doelsaldo van dertig heeft, weer in punten gelijk met koploper Galatasaray, dat het met een doelpunt verschil een fractie beter doet .

De ploeg van trainer Sergen Yalçin begon voortvarend aan de ontmoeting met Denizlispor, want halverwege de eerste helft kwam Besiktas op een 1-0 voorsprong. Het was Mustafa Yumlu die zwak uitverdedigde en de bal binnen de eigen zestien in de voeten van Cyle Larin speelde, waarna laatstgenoemde het cadeau dankbaar uitpakte en in de korte hoek doel trof. Na een klein half uur spelen dacht Larin zelfs zijn tweede doelpunt aan te tekenen, maar arbiter Cüneyt Çakir besloot, na het bekijken van de videobeelden, de treffer af te keuren wegens een handsbal die aan het doelpunt voorafging.

Besiktas bleef echter onverminderd aanzetten, waardoor zeven minuten voor rust de marge alsnog verdubbeld werd. Een geblokt schot van Fabrice N'Sakala belandde plotseling voor de voeten van Vincent Aboubakar, die niet twijfelde en ter hoogte van de penaltystip binnenschoot: 2-0. Nog geen minuut na de rake knal gooide de thuisploeg het duel al definitief in het slot, toen Adem Ljajic op aangeven van Aboubakar op koelbloedige wijze de 3-0 op het scorebord zette. Op slag van rust zag Hugo Rodallega namens Denizlispor nog een treffer afgekeurd worden: de spits bleek buitenspel te staan toen hij de 3-1 dacht te maken. In het tweede bedrijf ging het tempo omlaag en hoewel met name Besiktas nog nadrukkelijk op zoek ging naar een nieuwe treffer, werd deze niet meer gevonden.