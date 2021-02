Dirk Kuyt keert eind maart voor één week terug bij Feyenoord

Vrijdag, 26 februari 2021 om 18:21

Dirk Kuyt gaat zijn praktijkexamen voor de cursus Coach Betaald Voetbal afwerken bij Feyenoord, zo weet RTV Rijnmond te melden. De veertigjarige oud-aanvaller zal tijdens de eerstvolgende interlandperiode, die eind maart op het programma staat, een week meelopen met trainer Dick Advocaat. Het is de bedoeling dat Kuyt dan een aantal trainingen geeft en tijdens een wedstrijd de leiding zal hebben.

Kuyt zit momenteel in de afrondende fase van de cursus Coach Betaald Voetbal. Hij heeft er klaarblijkelijk voor gekozen om zijn praktijkexamen af te werken bij Advocaat. Het ziet er naar uit dat Kuyt rond het weekend van 27 maart op het trainingsveld zal staan bij Feyenoord. De Rotterdammers zullen tijdens de interlandperiode vermoedelijk een oefenduel spelen, aangezien Kuyt voor zijn praktijkexamen eveneens een wedstrijd moet coachen. Dit zou overigens ook om een onderlinge wedstrijd kunnen gaan.

Feyenoord maakte juist recent bekend dat er een einde kwam aan de samenwerking met Kuyt. De oud-international liep het afgelopen anderhalf jaar na het beëindigen van zijn actieve carrière op veel plekken in de organisatie van Feyenoord mee en was trainer van de Onder-19. Kuyt zag in zichzelf een hoofdtrainer, maar de Rotterdammers kozen er niet voor om hem in die functie aan te stellen. Arne Slot volgt met ingang van volgend seizoen Advocaat op als trainer van Feyenoord. Kuyt heeft daarop besloten om zich elders te ontwikkelen en hoopt na het behalen van de cursus Coach Betaald Voetbal ergens als hoofdtrainer aan de slag te kunnen.

“Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren. Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel”, zei Kuyt in het communiqué waarin Feyenoord zijn vertrek eerder deze maand bekendmaakte. RTV Rijnmond meldde eerder dat FC Dordrecht zich reeds tevergeefs bij Kuyt zou hebben gemeld in de zoektocht naar een nieuwe trainer.