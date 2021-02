‘PEC Zwolle laat voormalig Oranje-international het seizoen afmaken'

Vrijdag, 26 februari 2021 om 17:22

Bert Konterman is zeer waarschijnlijk de rest van het seizoen de hoofdverantwoordelijke bij PEC Zwolle, meldt de Stentor vrijdag. Konterman neemt daarmee de taken over van John Stegeman, die vorige week door de club op non-actief werd gezet. Art Langeler kan daardoor in alle rust zijn werkzaamheden bij de KNVB afronden, alvorens hij komende zomer als hoofdtrainer aan de slag gaat bij de nummer dertien van de Eredivisie.

Konterman is niet de eerste naam die in verband wordt gebracht met PEC. De club wilde in eerste instantie Alfons Groenendijk voor de groep als tussenpaus en voerde zelfs al gesprekken met de voormalig trainer van onder meer Willem II. Groenendijk zag bij nader inzien af van een rol als interim-coach, nadat hij zich niet kon vinden in die functie. Konterman werkte de afgelopen jaren bij de KNVB, waar hij trainer was van verschillende vertegenwoordigende jeugdteams. Verwacht wordt dat PEC de komst van Konterman wereldkundig maakt na de wedstrijd tegen sc Heerenveen van vrijdagavond.

Als speler droeg Konterman vier seizoenen het shirt van PEC Zwolle, waarin hij tot 121 wedstrijden en 7 doelpunten kwam. Vanaf 2010 was Konterman als technisch directeur in dienst bij de Overijsselse club. Vanuit die rol werkte de twaalfvoudig Oranje-international ook samen met Langeler. Daarnaast bekleedde Konterman in Zwolle de functie van hoofd jeugdopleidingen. Een functie die in het verleden ook door Langeler werd ingevuld bij PEC.