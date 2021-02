Curieus voorval noopt Koeman tot vroegtijdig stilleggen persconferentie

Vrijdag, 26 februari 2021 om 15:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:39

Ronald Koeman is vrijdagmiddag vroegtijdig vertrokken bij de persconferentie in aanloop naar het duel met Sevilla van zaterdagmiddag. De oefenmeester werd getroffen door een bloedneus en kreeg deze niet verholpen, waarna de Nederlander het persmoment eerder dan gepland verliet. Het was de tweede keer in korte tijd dat Koeman te maken kreeg met een bloedneus. Eind januari overkwam hem hetzelfde in aanloop naar het duel met Athletic Club (2-1 winst).

Zoals gebruikelijk blikte Koeman ook vrijdagmiddag vooruit op het eerstvolgende duel van Barcelona. Tijdens een vraag van een vrouwelijke journalist stroomde het bloed echter dusdanig uit zijn neus, dat de persconferentie vroegtijdig moest worden gestaakt. Barcelona heeft inmiddels laten weten dat het goed gaat met de Nederlander. Koeman werd in mei geopereerd aan zijn hart en krijgt sindsdien bloedverdunners voorgeschreven. Dit zou naar verluidt de oorzaak zijn van de bloedneus.

Na 36 seconden gaat het écht mis voor Ronald Koeman op de persconferentie! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 26 februari 2021

Vlak voor de onderbreking werd Koeman geconfronteerd met de slechte resultaten van de voorbije weken. In de Champions League moest Barcelona tegen Paris Saint-Germain een 1-4 nederlaag slikken en tegen Cádiz kwam de ploeg van Koeman niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Woensdag werd er wel met 3-0 van Elche gewonnen. “Als je de trainer van Barcelona bent, is er altijd veel druk”, weet Koeman. “En als je niet wint, dan is de trainer altijd het doelwit. Dat snap ik en dat accepteer ik. Maar ik blijf optimistisch en ik denk dat we gaan winnen van Sevilla.”

Barcelona staat momenteel derde in LaLiga, met een achterstand van vijf punten op koploper Atlético Madrid (55 om 50). De ploeg van trainer Diego Simeone speelde wél een wedstrijd minder. Koeman hoopt dat er niet langer alleen naar Lionel Messi wordt gekeken. “Hij staat op achttien goals, de andere aanvallers hebben er bij elkaar opgeteld ook achttien gemaakt. We moeten niet altijd alleen maar kijken naar de beste speler, of de meest ervaren speler. De verantwoordelijkheid moet worden gedragen door de hele ploeg.”