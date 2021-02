Advocaat hekelt ‘vreemde conclusie’: ‘Een raadsel hoe je op dat idee komt’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 14:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:56

De komst van Lucas Pratto naar Feyenoord heeft nog niet opgeleverd wat beide partijen vermoedelijk voor ogen hadden. De Argentijnse spits zakt steeds verder weg in de pikorde van trainer Dick Advocaat en moet wekelijks genoegen nemen met een plek op de reservebank. De laatste keer dat Pratto minuten maakte in het shirt van Feyenoord was eind januari, toen hij tegen sc Heerenveen (3-0 verlies) een half uur voor tijd binnen de lijnen kwam voor Luis Sinisterra. Ook Advocaat ziet dat de van River Plate gehuurde spits het moeilijk heeft.

De laatste weken kiest Advocaat in de punt van de aanval voor Bryan Linssen, die daarmee Nicolai Jörgensen, Róbert Bozeník en Pratto op de bank houdt in de punt van de aanval. “Ik zeg altijd tegen de jongens dat niet ik degene ben die ze opstel. Ze stellen zichzelf op”, aldus Advocaat vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met AZ zondag. “’Als jullie laten zien dat je beter bent op die positie, dan speel je’, zeg ik dan. Waarschijnlijk speelt Linssen beter dan de jongens die niet spelen op die positie.”

Advocaat geeft niet te kennen dat Pratto ongelukkig is bij Feyenoord. “Misschien moet ik een arm om hem heen slaan, dat zou kunnen. Ik heb deze week een gesprek met hem gehad. Die jongen heeft het goed naar zijn zin. Hij weet ook dat hij beter moet presteren. Spelers zijn niet dom. Ze weten heus wel wat ze moeten doen om te presteren. Maar op een gegeven moment bereik je een bepaald limiet. Als trainer kijk je alleen maar waar je succes mee kan hebben. Een trainer zet altijd een elftal neer waarvan hij denkt dat het op dat moment het beste is.”

Door het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-0) van woensdag behaalde Advocaat in de laatste achttien wedstrijden bij Feyenoord minder punten (25) dan Jaap Stam in zijn gehele periode als trainer bij de Rotterdammers (27). “Ik vind het een vreemde conclusie om te trekken. Achttien wedstrijden is die trainer beter dan die trainer. Hoe je op dat idee komt, is voor mij een raadsel. Moet je horen, ik begin niet op de vijftiende plaats en ik eindig niet op de veertiende of vijftiende plaat.s Dat is het enige wat ik daarop wil zeggen.”