Schmidt drukt Ajax in favorietenrol: ‘Dan zou er iets niet kloppen'

Vrijdag, 26 februari 2021 om 14:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:01

Roger Schmidt wordt niet zenuwachtig van de huidige stand in de Eredivisie. De oefenmeester van nummer twee PSV vindt het gezien de verschillen in financieel opzicht eigenlijk niet meer dan logisch dat lijstaanvoerder Ajax een voorsprong van zes punten heeft genomen, terwijl het elftal van coach Erik ten Hag ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Schmidt verwijst onder meer naar het feit dat Ajax in staat is om een toptransfer als die van Sébastien Haller te realiseren halverwege het seizoen.

"We hebben te maken met een concurrent (Ajax, red.) die andere mogelijkheden heeft. Of ze beter zijn? Individueel zeker. Zij hebben zó veel meer budget", wordt Schmidt vrijdagmiddag op zijn perspraatje in aanloop naar de clash met Ajax van zondag geciteerd door onder meer Voetbal International. "Als ze dan niet beter zouden zijn, dan klopt er iets niet. Zij hebben een heel hoog niveau. Hun elftal heeft een goede structuur, ze hebben ervaren spelers en grote talenten. En ook heel veel geld", benadrukt Schmidt nog maar eens het huidige verschil in financiën tussen koploper Ajax en achtervolger PSV.

Schmidt komt gelijkt met een recent voorbeeld op de proppen. "Zij kopen in de winterstop een speler van 25 miljoen (Haller werd voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro gekocht, red.)." De Duitse keuzeheer vindt het gezien de mogelijkheden die Ajax heeft op transfergebied dan ook niet vreemd dat PSV in de achtervolging moet. Schmidt weet dat PSV nog steeds kampioen kan worden, maar hij geeft toe dat de kansen van Ajax om het kampioenschap in de wacht te slepen momenteel een stuk groter zijn, ook vanwege het verschil op de ranglijst.

"Dus als je zegt dat wij net zo veel kans hebben om kampioen te worden als zij, dan ben ik het daar niet mee eens", plaatst Schmidt zijn ploeg in de rol van underdog. De PSV-coach weet echter dat de topper van zondag voor beide clubs van zeer groot belang is. "We zitten niet meer in de situatie dat er ook bij een verlies nog van alles mogelijk is. Maar na 24 wedstrijden kun je nog niet spreken van een finale", blijft Schmidt ondanks alles hopen op een landstitel voor PSV. "In het voetbal kan alles, daarom gaat er ook zo veel geld in om en kijken er zo veel mensen naar."