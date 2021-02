Schmidt immuun voor kritiek na Europees echec PSV: ‘Zou niets anders doen’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 14:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:21

Roger Schmidt is overwegend tevreden over de spelers van PSV, ondanks de pijnlijke uitschakeling tegen Olympiacos in de tweede ronde van de Europa League. De Duitse oefenmeester zag donderdagavond voldoende positieve dingen in het spel van zijn ploeg en Schmidt kijkt dan ook met het nodige vertrouwen uit naar de kraker tegen koploper Ajax van zondag.

"We waren gisteren (donderdag, red.) heel dichtbij, maar kunnen ondanks de teleurstelling terugkijken op een goede wedstrijd. Ik kan mijn spelers niets verwijten. We hebben ervaren dat we ontzettend goed kunnen voetballen", deelt Schmidt vrijdagmiddag op het persmoment voorafgaand aan Ajax-thuis een groot compliment uit aan zijn spelersgroep. "Wij hebben laten zien dat we tactisch en voetballend zeker niet slechter zijn dan Olympiacos. Dat is de gedoodverfde kampioen van Griekenland. Een ploeg die altijd Champions League-voetbal speelt", benadrukt de strijdbare PSV-coach nog maar eens. "Dat geeft zelfvertrouwen. Vertrouwen ook dat onze tactiek klopt. Dat we beter worden."

Voor PSV ging het donderdagavond in de 88ste minuut alsnog helemaal mis, toen Ahmed Hassan Koka optimaal profiteerde van matig keeperswerk van doelman Yvon Mvogo en Olympiacos naar de achtste finale in de Europa League schoot. Schmidt heeft de Europese dreun een dag later echter al achter zich gelaten. "Ik hou er niet van om terug te kijken en te denken in wat/als-scenario’s. Ik sta achter de beslissingen die ik gisteren heb genomen en zou niets anders doen. Winst en verlies ligt soms erg dicht bij elkaar. Donyell Malen schiet in de 86e minuut tegen de paal. Die details maken in het voetbal het verschil", weet de trainer van PSV uit ervaring. Analist Kenneth Perez vond het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Schmidt bij een 2-0 voorsprong van de Eindhovenaren geen enkele wissel toepaste, om zo frisse spelers te gebruiken voor de slotfase.

Schmidt verlegt vervolgens de focus op het bezoek van Ajax, onlangs nog te sterk voor PSV (2-1) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. "Ik verwacht een open wedstrijd. De vorige twee wedstrijden waren al erg close", verwijst hij naar de bekernederlaag en het 2-2 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA, toen PSV een 0-2 voorsprong weggaf. "De eerste helft in het bekerduel was van onze kant niet goed. Toen speelden we niet zoals we gebruikelijk spelen. Met agressie, druk naar voren en voetbal op de helft van de tegenstander. Soms word je teruggedrongen. Dat moet je accepteren en van daaruit op zoek gaan naar momenten dat je weer je eigen spel kunt spelen", aldus Schmidt, die verder aangeeft dat er geen nieuwe blessuregevallen zijn bij PSV na het thuisduel met Olympiacos.